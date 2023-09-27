في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف إطلالات أروى جودة المثيرة

يصادف 27 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة أروى جودة و التي أتمت اليوم عامها الـ 39، ولازالت تهتم بجمالها و إطلالتها دوما.

تتمتع أروى جودة بذوقها الراقي والأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو فساتين السهرة و الملابس الكلاسيك.



تتميز أروى جودة بالتنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير و النجمات، فهي تميل إلي الخروج عن المألوف في الكثير من الأحيان.

تحرص أروى جودة على تنسيق الإكسسوارات الغير تقليدية و الملفتة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، تعتمد أروى جودة على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الغير تقليدية و المتناسقة مع إطلالاتها.



أروى جودة

أروى جودة

أروى جودة

أروى جودة

أروى جودة

أروى جودة

أروى جودة

أروى جودة

أروى جودة

أروى جودة