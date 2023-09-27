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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في عيد ميلادها.. 10 صور تكشف إطلالات أروى جودة المثيرة

أروى جودة
أروى جودة

يصادف 27 سبتمبر عيد ميلاد الفنانة أروى جودة و التي أتمت اليوم عامها الـ 39، ولازالت تهتم بجمالها و إطلالتها دوما.
تتمتع أروى جودة بذوقها الراقي والأنيق في أختيار الإطلالات التي تظهر بها سواء الكاجوال أو فساتين السهرة و الملابس الكلاسيك.

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تتميز أروى جودة بالتنوع و التجديد وعدم السير على وتيرة واحدة في عالم الموضة و الأزياء وهو ما يميزها عن غيرها من المشاهير و النجمات، فهي تميل إلي الخروج عن المألوف في الكثير من الأحيان.
تحرص أروى جودة على تنسيق الإكسسوارات الغير تقليدية و الملفتة التي تزيد من جاذبيتها وأناقتها وتمنحها إطلالة متكاملة.
أما من الناحية الجمالية، تعتمد أروى جودة على تسريحات الشعر و صيحات المكياج الغير تقليدية و المتناسقة مع إطلالاتها.
 

أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
أروى جودة
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