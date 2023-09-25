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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

مصنوع من الزجاج.. فستان ميريام فارس في بيروت يثير ضجة| شاهد

ميريام فارس
ميريام فارس

حرصت ميريام فارس على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصورا خلال إحيائها حفلا غنائيا في بيروت.

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تألقت ميريام فارس في الصور بإطلالة غير تقليدية، حيث ارتدت فستان طويل وذا أكمام مكشوفة واتسم التصميم بأنه مطرز من الأعلى حتى الخصر بـ3000 قطعة زجاجية.

وحمل فستان ميريام فارس في حفل بيروت توقيع مصمم الأزياء جان بيير خوري، أنتعلت حذاء أنيق ذا كعب عالي، مما منحها طلة مميزة.

ومن الناحية الجمالية، أعتمدت ميريام فارس على خصلات شعرها الكيرلي المنسدله على كتفيها، ووضعت مكياجا مرتكزا على الألوان الترابية.

ميريام فارس
ميريام فارس
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