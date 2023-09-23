تاتو وفستان شفاف...رانيا يوسف تثير الجدل بإطلالة جديدة.. شاهد

حرصت الفنانة رانيا يوسف على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات إنستجرام، بصورة جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رانيا يوسف في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت فستان طويل ذا أكمام مكشوفة و اتسم التصميم باللون الأسود المصنوع من القماش الشفاف وكشف الفستان عن تاتو الكتف.

انتعلت رانيا يوسف حذاء أنيق ذا كعب عالي باللون الفضي مع حقيبة يد متوسطة الحجم بنفس اللون، تزينت بمجموعة من المجوهرات التي منحتها إطلالة متكاملة.

أما من الناحية الجمالية، فاعتمدت رانيا يوسف على تسريحة شعر بسيطة ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.