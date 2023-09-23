بالفوشيا ... رضوى الشربيني تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة| شاهد

حرصت الإعلامية رضوى الشربيني على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الأنستجرام، بصور جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت رضوى الشربيني في الصور بإطلالة على الموضة، حيث ارتدت فستان قصير باللون الفوشيا الذي لا يحمل أي نقوشات أو تطريزات و نسقت معه بليزر بنفس اللون.

وانتعلت رضوى الشربيني حذاء أنيقا ذا كعب عالي باللون البيج، وتزينت بمجموعة من الإكسسورات التي منحتها إطلالة متكاملة و مواكبة لأحدث صيحات الموضة.

أما من الناحية الجمالية، أعتمدت رضوى الشربيني على خصلات شعرها الأنسيابي المنسدلة على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.