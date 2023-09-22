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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

الملكة رانيا
الملكة رانيا

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور لها خلال رحلتها إلي أمريكا الأيام الماضية.

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تألقت الملكة رانيا في زياراتها لأمريكا بمجموعة من الإطلالات الرسمية التي جمعت بين الأناقة و الاحتشام وهو ما ميزها ومنحها إطلالات متناسقة و فخامة أيضا.

كما تميزت إطلالات الملكة رانيا في أمريكا بالتنوع وبأنها متناسقة مع قوامها أيضا، وحرصت على تنسيق الإكسسوارات و الحقائب و الأحذية التي تتناسب مع كل إطلالة.

علق ناقد الموضة اللبناني، إيلي حنا على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا قائلا:"اختيارات الملكة رانيا بالبدلات الرسمية تفوز دائما!..حبيت كيف اختارت بدلة رسمية لكن تصميمها غير مكرر و غير كلاسيكي... بعض الحركات اخذت البدلة لمكان عصري و مختلف و خارج عن المعتاد…مثل قصة البلايزر المختلفة و فتحات البنطلون."
 

تابع:"واللون اللي لايق على الملكة اضاف على الاطلالة... و اختيار حذاء من نفس لون البدلة كان خيار موفق بالاضافة التنسيق ال minimal لانه البدلة و المناسبة ."

 

 

الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
الملكة رانيا
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تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

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