تعليق غير متوقع من ناقد موضة على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا| شاهد

حرصت الملكة رانيا على مشاركة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي إنستجرام، بصور لها خلال رحلتها إلي أمريكا الأيام الماضية.

تألقت الملكة رانيا في زياراتها لأمريكا بمجموعة من الإطلالات الرسمية التي جمعت بين الأناقة و الاحتشام وهو ما ميزها ومنحها إطلالات متناسقة و فخامة أيضا.

كما تميزت إطلالات الملكة رانيا في أمريكا بالتنوع وبأنها متناسقة مع قوامها أيضا، وحرصت على تنسيق الإكسسوارات و الحقائب و الأحذية التي تتناسب مع كل إطلالة.

علق ناقد الموضة اللبناني، إيلي حنا على إطلالات الملكة رانيا في أمريكا قائلا:"اختيارات الملكة رانيا بالبدلات الرسمية تفوز دائما!..حبيت كيف اختارت بدلة رسمية لكن تصميمها غير مكرر و غير كلاسيكي... بعض الحركات اخذت البدلة لمكان عصري و مختلف و خارج عن المعتاد…مثل قصة البلايزر المختلفة و فتحات البنطلون."



تابع:"واللون اللي لايق على الملكة اضاف على الاطلالة... و اختيار حذاء من نفس لون البدلة كان خيار موفق بالاضافة التنسيق ال minimal لانه البدلة و المناسبة ."

الملكة رانيا

الملكة رانيا