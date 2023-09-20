هاني الناظر يفجّر مفاجأة عند تناول كوب شاي يوميًا في هذا التوقيت|تفاصيل

كشف الدكتور هاني الناظر، استشاري الأمراض الجلدية ورئيس المركز القومي للبحوث، عن فوائد لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول تناول كوب من الشاي صباحًا يوميًا.

وكتب “الناظر” عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك:" أذِّكر حضراتكم أن هناك دراسة علمية أثبتت أن تناول كوب من الشاي صباحًا يوميًا يساعد على تنظيم عمل المخ والتفكير بشكل جيد ومنظم ويرفع القدرة علي التركيز ويقلل من ظاهرة النسيان عند كبار السن".

وتابع «الناظر»: "كما ثبت فائدته للحفاظ علي البشرة وترطيبها.. فاستمتعوا بكوب من الشاي صباحًا وحافظوا علي نشاط ذهني جيد وتفكير سليم وبشرة نضرة وصافية".



