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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد

لبست فستان الفرح..
لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد

تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو لـ أم بفستان زفاف خلال الاحتفال بفرح نجلها، مما أثار الدهشة بين رواد السوشيال ميديا.

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ظهرت أم العريس في الفيديو بفستان و طرحة باللون الأبيض ،مما جعل رواد السوشيال ميديا يظن أنها العروسة لكن كشفت بعض اللقطات أنها والدة العريس لم تكن العروسة.

كان الفيديو المنتشر على وسائل التواصل الاجتماعي خلال الاستعداد للذهاب إلي قاعة الفرح، ولكن تعرضت الأم إلي النقد بسبب ملابسها في زفاف نجلها.

وتضامن  البعض الآخر مع الأم وعلق رواد السوشيال على الفيديو قائلين: "الله يبسطها كل واحد حر ف طريقته… دى فرحه عمرها آه يمنع هو قطعه من قلبها ربنا يفرح كل أم وتشوف الخير والسعادة في أولادها يارب".

لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد
لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد
لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد
لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد
لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد
لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد

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