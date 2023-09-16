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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

يهربون من الحب.. أكثر 5 أبراج غير رومانسية| هل أنت منهم؟

أكثر 5 أبراج غير
أكثر 5 أبراج غير رومانسية

الرومانسية ليست من الصفات التي يتسم بها الجميع، بالنسبة لبعض الأشخاص، قد تكون كتابة تلك الرسائل، أو استشعار الزهور، أو إمساك الأيدي، أو عمل شريط موسيقي مختلط، أو عشاء على ضوء الشموع، وما إلى ذلك، أمرًا رومانسيًا ولكن لدينا الكثير من الأفراد الذين يهربون من الفكرة لأنهم يجدونها خارج نطاق السيطرة أو متهالكة أو رخيصة أو محرجا بصراحة.

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 فإليك 5 أبراج  غير رومانسية بشكل عام. 

- برج الجدي

الجدي هم أشخاص عمليون ومركّزون، إنهم شركاء ملتزمون ومسؤولون للغاية، وقد تطغى طبيعتهم العملية أحيانًا على ميلهم إلى الإيماءات الرومانسية، من المرجح أن يعبر هذا البرج عن حبه من خلال الأفعال والالتزام طويل الأمد بدلاً من الإيماءات الرومانسية الكبرى.

-برج الدلو

برج الدلو معروفون باستقلاليتهم وتفكيرهم غير التقليدي، إنهم عمومًا يعطون الأولوية للاتصالات الفكرية على إظهار المودة والرومانسية، يمكن أن يكونوا مهتمين للغاية وملتزمين في العلاقات، لكنهم قد لا يوافقون دائمًا على التوقعات المجتمعية للرومانسية.

-برج العذراء

يهتم برج العذراء بالتفاصيل والأفراد العمليين، إنهم يظهرون الحب من خلال أعمال الخدمة والاهتمام بالتفاصيل، وليس من خلال الإيماءات الرومانسية الباهظة، قد تؤدي طبيعتهم التحليلية إلى أن يكونوا أقل تعبيرًا بالطرق الرومانسية التقليدية.

-برج العقرب

مواليد برج العقرب عاطفيون ومكثفون، ولكن عندما يتعلق الأمر بالحب، فقد يكونون في بعض الأحيان أكثر تركيزًا على الارتباط العاطفي العميق والكثافة بدلاً من الإيماءات الرومانسية التقليدية.

-برج القوس

مغامرون ولديهم طبيعة مفعمة بالحيوية، في حين أنهم يمكن أن يكونوا شركاء محبين وملتزمين، إلا أنهم قد يعطون في بعض الأحيان أهمية أكبر للاستقلال على تلك الإيماءات الرومانسية التقليدية، قد تكون فكرتهم عن الرومانسية تدور حول مغامرات عفوية أكثر من العشاء على ضوء الشموع.
 

المصدر: timesofindia

الرومانسية 5 أبراج غير رومانسية برج الجدي برج الدلو برج العذراء برج العقرب برج القوس

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