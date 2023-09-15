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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

جريء ووقح| أبراج لا تهتم بالآخرين.. تعرف عليها

جرئ و وقح| هذه الأبراج
جرئ و وقح| هذه الأبراج لا تهتم بالأخرين..هل أنت منهم؟

عندما نقول وقح، فإننا لا نتجه هنا إلى اغتيال الشخصية! نعني بالوقح الشخص الذي لا يهتم بما يعتقده الأشخاص عنه،  ولكن تعني كلمة وقح أن يكون  لديهم هدف وسوف يركزون عليه ولا يهتمون بكيفية القيام بذلك حتى لو كان ذلك يعني أن عليهم  عدم الحفاظ على مبادئهم الخاصة. 

 فيما يلي 4 أبراج يمكن أن تكون وقحة للغاية بشكل مدهش حتى لو كان مجرد سلوكهم الجريء والحازم.

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- برج الحمل

برج الحمل معروف بجرأته وتصميمه، إنهم لا يخشون التعبير عن آرائهم أو أخذ زمام المبادرة، الأمر الذي قد يبدو أحيانًا أمرًا وقحًا للأفراد الأكثر تحفظًا، أصحاب برج الحمل واثقون من قدراتهم ومستعدون للسعي وراء ما يريدون دون تردد، في حين أن إصرارهم يمكن أن يكون مثيرًا للإعجاب، فقد يُنظر إليهم أيضًا على أنهم وقحون عندما يتجاهلون الأعراف الاجتماعية أو الحدود في سعيهم لتحقيق الأهداف.

-برج الأسد

برج الأسد أفراد واثقون ويبحثون عن الاهتمام، إنهم ينجحون في أن يكونوا في دائرة الضوء ولا يخشون التباهي بمواهبهم أو إنجازاتهم، يمكن أن تكون طبيعتهم الواثقة من أنفسهم ملهمة للبعض، ولكن يمكن أيضًا اعتبارها وقحة عندما يسعون إلى التحقق المستمر من صحتهم أو يصبحون أنانيين بشكل مفرط، يمكن أحيانًا إساءة تفسير الشخصية المغناطيسية لهذا البرج  على أنها غطرسة أو وقاحة.

- برج القوس

 هم شخصيات مغامرة ومفعمة بالحيوية، إنهم لا يخشون تحدي الأعراف أو التوقعات المجتمعية، قد يُنظر إلى انفتاحهم واستعدادهم لمناقشة المواضيع المحظورة على أنه أمر وقح في الدوائر الأكثر تحفظًا، يقدّر هذا البرج الصدق والأصالة، وقد يعبرون عن أنفسهم بطرق يجدها الآخرون غير تقليدية.

- برج الدلو

برج الدلو تقدمي ولديه تفكير غير تقليدي، غالبًا ما يناصرون قضايا العدالة الاجتماعية ولا يخشون التحدث علنًا ضد الظلم، لديهم رغبة قوية في الفردية والحرية، ويُنظر إليهم على أنهم وقحون من قبل أولئك الذين يلتزمون بالمعايير التقليدية، يقدر هذا البرج استقلالهم وربما لا يعتذر عن معتقداتهم وأفكارهم الفريدة، حتى لو كانوا يتحدون الوضع الراهن.

يرجى أن تضع في اعتبارك أن ما يعتبره شخص ما أمرًا وقحًا، قد يراه شخص آخر على أنه ثقة أو أصالة.

المصدر: timesofindia

وقح ابراج برج الحمل برج الأسد برج الدلو برج القوس

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