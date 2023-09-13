عبير صبري تثير الجدل بملابس ملفتة| شاهد

حرصت الفنانة عبير صبري على مشار كة متابعيها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور و الفيديوهات الانستجرام، بصورا جديدة من أحدث ظهور لها.

تألقت عبير صبري في الصور بإطلالة ملفتة، حيث ارتدت توب قصير وذا أكمام مكشوفة باللون الأبيض و نسقت معه تنورة طويلة جمعت بين اللون الأزرق و الأبيض.

انتعلت عبير صبري حذاء مسطح صيفي باللون الأبيض، ونسقت معه حقيبة يد صغيرة الحجم باللون الأصفر الغامق، تزينت بمجموعة من الإكسسوارات التي منحتها إطلالة متكاملة.

اما من الناحية الجمالية، اعتمدت عبير صبري على خصلات شعرها المنسدل على كتفيها، ووضعت مكياجا جذابا مرتكزا على الألوان المتناسقة مع لون بشرتها.

عبير صبري

عبير صبري

عبير صبري