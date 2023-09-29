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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في اليوم العالمي للقلب.. كيف تحافظ على صحتك؟

اليوم العالمي للقلب
اليوم العالمي للقلب

يحتفل العالم في 29 سبتمبر من كل عام بـ اليوم العالمي للقلب وذلك بهدف التوعية و الحافظ على صحة القلب، فأصبح أمراض القلب من الأمراض شيوعا وأنتشارا في الأونة الأخيرة بالأخص بين صغار السن.

يصاب الكثير من الأشخاص بـ أمراض القلب نتيجة ممارسة العديد من العادات اليومية و الغذائية الخاطئة التي تعرض حياتك إلي الخطر.

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نصائح للوقاية من أمراض القلب

من الضروري اتخاذ خطوات استباقية لحماية قلوبنا، فيما يلي بعض النصائح العملية لمساعدتك على البدء:

الحد من تناول السكر: على الرغم من صعوبة التخلص من السكر تمامًا، حاول التقليل من تناول الوجبات الخفيفة والمشروبات والحلويات السكرية، اختر البدائل الصحية مثل الفواكه الطازجة.

قراءة الملصقات: تحقق من الملصقات الغذائية بحثًا عن السكريات المخفية،غالبًا ما يُطلق على السكر أسماء مختلفة، مثل السكروز والفركتوز والجلوكوز،كن حذرا من هذه المكونات.

قلل من استهلاك الملح: انتبه إلى كمية الملح التي تتناولها عن طريق استخدام كمية أقل من الملح أثناء الطهي وعلى المائدة وأيضا تجنب الأطعمة المصنعة.

اختر الأطعمة الطازجة: اختر الأطعمة الطازجة الكاملة مثل الفواكه والخضروات والبروتينات الخالية من الدهون والحبوب الكاملة.

ممارسة الرياضة بانتظام: مارس النشاط البدني للحفاظ على وزن صحي وتقليل خطر الإصابة بمقاومة الأنسولين والسمنة في منطقة البطن.

الفحوصات المنتظمة: قم بجدولة فحوصات منتظمة مع مقدم الرعاية الصحية الخاص بك لمراقبة ضغط الدم ومستويات الكوليسترول وصحة القلب بشكل عام.
 

المصدر: timesofindia

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