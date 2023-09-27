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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

خطر.. طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر

حلاوة المولد
حلاوة المولد

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة أخصائية ، بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول حلاوة المولد الخالية من السكر.
كتبت الدكتورة جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي :" انتشرت خلال هذه الأيام حلاوة المولد الخالية من السكر و مع ذلك وجدنا ظاهرة جديدة في المحلات وهي الحلاوة الخالية من السكر...هل تصلح لمرضي السكر أم لا ."

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تابع:"وجدنا أنها تتكون من فركتوز وعسل..العسل عبارة عن 50% جلوكوز و50% فركتوز ، والحقيقي أن الفركتوز لا يسبب ارتفاع في نسبة سكر الدم مثل السكروز لأن لازم يروح الكبد الأول يتحول إلى جلوكوز ، إلا إن الجمعية الأمريكية للسكر لا تفضل استخدام الفركتوز كمُحلى بديل للسكروز أو الجلوكوز (سكر المائدة)."


لذلك هذه الحلاوة حلاوة المولد الخالية من السكر خطر على كل من :
- مرضي السكر 
- مريض النقرس
- مريض ارتفاع الدهون الثلاثية
- مريض الكبد
- الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع حساسية الأنسولين
و طبعا العبارات المستخدمه فالتسويق هي التي خلقت هذه الرغبه في تناول هذه الحلاوة بشراهه و التي ليس لها مصدر طبي موثوق فيه، لذا  يجب تحري الدقه قبل تناول اي منتج و معرفة مكوناته الحقيقية و اثرها علي الجسم لكي نأكل منها الكمية المناسبة لحالتنا الصحية.

 

حلاوة المولد حلاوة المولد الخالية من السكر المولد فركتوز مريض النقرس

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