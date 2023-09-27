خطر.. طبيبة تفجر مفاجأة صادمة عن حلاوة المولد الخالية من السكر

كشفت الدكتورة جيهان الدمرداش أخصائية التغذية العلاجية والسمنة والنحافة أخصائية ، بعض المعلومات التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول حلاوة المولد الخالية من السكر.

كتبت الدكتورة جيهان الدمرداش، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي :" انتشرت خلال هذه الأيام حلاوة المولد الخالية من السكر و مع ذلك وجدنا ظاهرة جديدة في المحلات وهي الحلاوة الخالية من السكر...هل تصلح لمرضي السكر أم لا ."



تابع:"وجدنا أنها تتكون من فركتوز وعسل..العسل عبارة عن 50% جلوكوز و50% فركتوز ، والحقيقي أن الفركتوز لا يسبب ارتفاع في نسبة سكر الدم مثل السكروز لأن لازم يروح الكبد الأول يتحول إلى جلوكوز ، إلا إن الجمعية الأمريكية للسكر لا تفضل استخدام الفركتوز كمُحلى بديل للسكروز أو الجلوكوز (سكر المائدة)."



لذلك هذه الحلاوة حلاوة المولد الخالية من السكر خطر على كل من :

- مرضي السكر

- مريض النقرس

- مريض ارتفاع الدهون الثلاثية

- مريض الكبد

- الاشخاص الذين يعانون من ارتفاع حساسية الأنسولين

و طبعا العبارات المستخدمه فالتسويق هي التي خلقت هذه الرغبه في تناول هذه الحلاوة بشراهه و التي ليس لها مصدر طبي موثوق فيه، لذا يجب تحري الدقه قبل تناول اي منتج و معرفة مكوناته الحقيقية و اثرها علي الجسم لكي نأكل منها الكمية المناسبة لحالتنا الصحية.