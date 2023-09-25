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مرأة

ماتت بسببه...أعراض صادمة لـ مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

مرض ابنة البلوجر
مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

توفيت أمس ابنة البلوجر و خبيرة التجميل نانسي زيدان، وذلك بعد إجرائها عملية جراحية أثر إصابتها بـ  ثقب بالأمعاء.

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مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

يعد ثقب  الأمعاء أو ما يطلق عليه ثقب الهضمي حالة خطيرة تتطلب رعاية طبية طارئة، بعض الحالات الطبية والإصابات يمكن أن تجعلك أكثر عرضة للإصابة بانثقاب الجهاز الهضمي، ولكن مع العلاج الطبي الفوري، يتعافى العديد من الأشخاص تمامًا.

أعراض مرض ابنة البلوجر نانسي زيدان

الأعراض والأسباب
ما الذي يسبب ثقب الجهاز الهضمي؟
يمكن أن تؤدي الإصابة أو الصدمة إلى إحداث ثقب في الجهاز الهضمي، تشمل الأسباب المحتملة لهذه الإصابات ما يلي:

ابتلاع جسم أو مادة ضارة عن طريق الخطأ: يمكن للبطاريات أو المواد الكيميائية المسببة للتآكل أو المغناطيس أو الأشياء الحادة أن تمزق المريء أو المعدة أو الأمعاء.
انحشار الأمعاء: تراكم كبير للبراز في القولون ويلتصق به.
جرح ناتج عن حدث صادم، مثل حادث سيارة.
القيء القوي.
جرح بألة حادة أو طلق ناري في البطن أو الجذع.
الإجراءات الطبية: يمكن أن يكون الانثقاب من المضاعفات النادرة للعمليات الجراحية أو الإجراءات التي تؤثر على الجهاز الهضمي، مثل تنظير القولون.
يمكن أن تسبب بعض الحالات الطبية أيضًا ثقبًا في الجهاز الهضمي أو الأمعاء، بما في ذلك:

التهاب الزائدة الدودية.
السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، مثل سرطان القولون والمستقيم، أو سرطان المريء، أو أورام انسجة الجهاز الهضمي، أو سرطان المعدة.
التهاب الرتج.
الفتق.
انسداد الأمعاء.
حصوات المرارة.
مرض التهاب الأمعاء (IBD)، بما في ذلك مرض كرون، والتهاب القولون التقرحي، والتهاب القولون المجهري.
مرض القرحة الهضمية.
إن وجود إحدى هذه الحالات لا يعني أنك ستعاني من ثقب في الجهاز الهضمي، ولكن خطر الإصابة به أعلى، ولهذا السبب من المهم معرفة علامات ثقب الجهاز الهضمي ومتى يجب طلب الرعاية الطبية.

كيف يبدو ثقب الجهاز الهضمي؟
ألم أو تشنج في البطن، والذي عادة ما يكون شديدًا.
انتفاخ أو تورم البطن.
حمى أو قشعريرة.
استفراغ و غثيان.
الألم أو الرقة عند لمس بطنك.
 

المصدر: clevelandclinic.

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