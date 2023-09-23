علاج الصداع بالتدليك| حيل سهلة و بسيطة

علاج الصداع بالتدليك أصبح من أكثر الطرق الفعالة و الناجحة، حيث تعتبر الأدوية طريقة شائعة للوقاية من الصداع النصفي وعلاجه ، لكن بعض الأبحاث تشير إلى أن علاج الصداع بالتدليك قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص، هذه أخبار جيدة بشكل خاص للأشخاص الذين يعانون من الآثار الجانبية لأدوية الصداع النصفي.

لا تتخلص من أدوية الصداع حتى الآن ، على الرغم من ذلك. ليس هناك الكثير من البيانات التي يجب معرفتها على وجه اليقين ، وهذا هو السبب في أن علاج الصداع بالتدليك ليس جزءًا من توصيات العلاج الرسمية للصداع النصفي من جمعية الصداع الأمريكية ، وهي منظمة لمقدمي الرعاية الصحية المتخصصين في آلام الرأس والوجه.

لكن ما نعرفه هو أن العلم الخاص بالصداع النصفي واعد، ربطت العديد من الدراسات الصغيرة بين التدليك وتخفيف الصداع النصفي لعقود. بالإضافة إلى ذلك ، هناك الكثير من الأبحاث عالية الجودة التي تظهر أن العلاج بالتدليك يمكن أن يساعد في تخفيف مسببات الصداع النصفي الشائعة ، مثل التوتر ومشاكل النوم.

علاج الصداع بالتدليك لتخفيف ألم الصداع النصفي ليس فكرة جديدة، تقدم جمعية العلاج بالتدليك الأمريكية (AMTA) دورة لأعضائها للتعرف على الصداع النصفي وكيف يمكن أن يساعد التدليك، يوصي بعض كبار الأطباء أيضًا بالعلاج بالتدليك للصداع النصفي.

وإليك نظرة على بعض الدراسات التي تشير إلى أن العلاج بالتدليك يمكن أن يكون علاجًا فعالًا للصداع النصفي.

قد يقلل علاج الصداع بالتدليك من آلام الصداع النصفي ويحسن نوعية الحياة، وضعت دراسة أمريكية على الأشخاص المصابين بالصداع النصفي 26 مشاركًا في مجموعتين، لم تحصل المجموعة الضابطة على أي تدخل ، بينما تلقت مجموعة التدليك مرتين في الأسبوع لمدة 5 أسابيع. كان أداء مجموعة التدليك أفضل بكثير ، حيث أفادوا:

ألم أقل بكثير من الصداع النصفي

المزيد من الأيام الخالية من الصداع

مشاكل نوم أقل

مستويات أعلى من هرمون السيروتونين الذي يجعلك تشعر بالسعادة

قد يقلل علاج الصداع بالتدليك من تكرار الصداع النصفي ويحسن النوم. كما قسمت دراسة نيوزيلندية استمرت 13 أسبوعًا على ما يقرب من 50 شخصًا المشاركين إلى مجموعة تحكم ومجموعة تدليك، أكملت كلتا المجموعتين استبيانات منتظمة حول صحتهم وعاداتهم، تلقت مجموعة التدليك أيضًا جلسات تدليك أسبوعية خلال الأسابيع 5-10.

كانت الفوائد واضحة ودائمة ، حتى خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة من الدراسة بدون تدليك، بالمقارنة مع مجموعة التحكم ، ذكرت مجموعة التدليك:

صداع نصفي أقل تواترا

يقلل من القلق ومعدل ضربات القلب وهرمون التوتر الكورتيزول

إدارة أفضل للضغوط ومهارات التأقلم

تحسين جودة النوم بشكل كبير

المصدر: webmd