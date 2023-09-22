انتبه فورا| 4 علامات أولية تكشف الإصابة بـ الخرف

الخرف هو مصطلح عام لمجموعة من الأعراض المرتبطة بالتدهور المستمر للدماغ ويشمل التدهور التدريجي في الذاكرة والتفكير والسلوك والمهارات الاجتماعية، في حين أن بعض التغيرات المعرفية تحدث بشكل طبيعي مع تقدمنا ​​في السن، إلا أن البعض الآخر يمكن أن يكون علامة على شيء أكثر خطورة ويتطلب العلاج المناسب، إذا تركت دون علاج، يمكن أن تتأثر نوعية حياة المريض، من بين أمور أخرى.

مرض الزهايمر هو السبب الأكثر شيوعًا للخرف ويمكن أن تؤثر أعراض هذه الحالة على قدرة الشخص على أداء وظائفه، يؤدي مرض الزهايمر إلى انكماش الدماغ وموت خلايا الدماغ في النهاية.

تأثير الخرف على الحياة​

وفقا لخبراء الصحة، قد لا يسبب الخرف الكثير من المشاكل في مراحله المبكرة ومع ذلك، إذا تم تجاهلها، يمكن أن تتفاقم الحالة مما يؤدي إلى ظهور أعراض مزعجة بشكل يومي، قد يكون من الصعب أيضًا على المقربين والعزيزين من المريض الاعتناء بهم إذا تفاقمت الحالة، إن اكتشاف العلامات المنذرة في وقت مبكر وطلب المساعدة من الطبيب يمكن أن يساعد في العلاج في الوقت المناسب لإدارة الحالة.

-​التعرف على العلامات التحذيرية المبكرة​

العلامات الأولية للخرف يمكن أن تختلف من شخص لآخر، وفقًا لخبراء الصحة، هناك أربعة أعراض مبكرة يجب الحذر منها: النسيان الخفيف، وصعوبة العثور على الكلمات الصحيحة، وصعوبة التخطيط والتنظيم، والضياع في الأماكن المألوفة، ومع تفاقم الحالة، قد تظهر أعراض أكثر وضوحا.

-​تتفاقم الأعراض مع تقدم المرض​

بعد المرحلة الأولية، إذا تفاقم الخرف، فإنه يمكن أن يسبب أعراضًا مزعجة مثل فقدان الذاكرة الشديد، والارتباك حول الزمان والمكان، وصعوبة إكمال المهام المألوفة، وسوء الحكم، والانسحاب من الأنشطة الاجتماعية، وتغيرات في مزاج المريض وشخصيته.

-أعراض أقل شهرة​

وفقا لخبراء الصحة، فإن بعض علامات الخرف الأقل شهرة تشمل صعوبة التعرف على الوجوه، ومشاكل في العلاقات المكانية التي يمكن أن تسبب تعثرهم على الأشياء، وانخفاض القدرة على فهم واتباع التعليمات المعقدة، فضلا عن التغيرات في عادات النظافة، وعلى الرغم من أنها أقل شهرة، إلا أنها أيضًا يمكن أن تكون علامات مرتبطة بالخرف.

قد يكون التعامل مع أحد أحبائك المصابين بالخرف أمرًا صعبًا، لذا من المهم التحلي بالصبر والتعامل معه بالتعاطف، تحدث معهم بلطف وواسيهم لأنهم قد يكونون مرتبكين أو خائفين مما يحدث لهم، بدلًا من المواجهات أو الاتهامات، ادعمهم وقدم لهم الطمأنينة، لا تتردد في طلب المساعدة الطبية لمن تحب، مثل والديك أو أجدادك، إذا كنت تشك في إصابتهم بأعراض الخرف أو مرض الزهايمر.

المصدر: timesofindia.