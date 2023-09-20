تحذير عاجل| علامات تشير إلى ضرورة الذهاب لـ طبيب القلب

أمراض القلب تقتل ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام، ويقول خبراء الصحة إنه كان من الممكن تجنب العديد من الوفيات لو كان هناك تدخل طبي في الوقت المناسب، في كثير من الأحيان، يخطئ الأشخاص في تشخيص علامات مشاكل القلب ويمنحون المرض وقتًا كافيًا للتطور، من أجل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، من المهم تحديد العلامات المبكرة.



تعد زيارة طبيب القلب أمرًا مهمًا إذا كنت تعاني من أي علامات أو أعراض لمشاكل متعلقة بالقلب، فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى ضرورة طلب العناية الطبية من طبيب القلب:

-ألم أو انزعاج في الصدر

واحدة من أكثر العلامات المثيرة للقلق والتي يجب أن تستدعي زيارة فورية لطبيب القلب هي ألم أو عدم الراحة في الصدر، غالبًا ما يوصف هذا الانزعاج بأنه إحساس بالسحق أو الضغط في الصدر ويمكن أن ينتشر أحيانًا إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر، في حين أن آلام الصدر ليست كلها مرتبطة بالقلب، إلا أن أي ألم شديد أو غير مبرر في الصدر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، يمكن أن يكون مؤشرا على الذبحة الصدرية، وهي حالة تتميز بانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، أو حتى نوبة قلبية.

-ارتفاع ضغط الدم

يعد ارتفاع ضغط الدم باستمرار عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن المراقبة والإدارة المنتظمة من قبل طبيب القلب أمر بالغ الأهمية لمنع المضاعفات المرتبطة بالقلب.

-مرض السكري

مرض السكري هو عامل خطر آخر لأمراض القلب، يجب على الأشخاص المصابين بالسكري أن يكونوا يقظين بشأن صحة قلوبهم وأن يفكروا في إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب القلب.

-ارتفاع نسبة الكولسترول

يمكن أن تساهم مستويات الكوليسترول المرتفعة في الإصابة بتصلب الشرايين، وتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مع مرور الوقت وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب، يمكن لطبيب القلب المساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول وتقييم المخاطر القلبية الوعائية بشكل عام.

-ضيق في التنفس

ضيق التنفس المستمر هو عرض آخر مثير للقلق يستدعي زيارة طبيب القلب، يمكن أن يحدث أثناء النشاط البدني، أثناء الراحة، أو حتى عند الاستلقاء، قد يكون ضيق التنفس علامة على فشل القلب، وهي حالة يكون فيها القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.

-تورم

يمكن أن يكون التورم غير المبرر في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن علامة على فشل القلب، عندما يضعف القلب، قد يواجه صعوبة في ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الأطراف السفلية والبطن، يمكن لطبيب القلب تشخيص السبب الأساسي والتوصية بالعلاج المناسب للتخفيف من التورم.

-الدوخة أو الإغماء

لا ينبغي تجاهل الدوخة المتكررة، والدوار، أو نوبات الإغماء، يمكن أن تنجم هذه الأعراض عن عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ، والذي قد يكون بسبب مشاكل قلبية مختلفة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل القلب الهيكلية، يمكن لطبيب القلب تقييم وظيفة قلبك وتقديم التوجيه بشأن إدارة هذه الأعراض.

-خفقان القلب

خفقان القلب هو إحساس بضربات قلب سريعة أو غير منتظمة أو قوية. على الرغم من أنها يمكن أن تكون حميدة وناجمة عن الإجهاد أو الكافيين أو عوامل أخرى، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا على حالة قلبية كامنة، مثل عدم انتظام ضربات القلب، يمكن لطبيب القلب إجراء اختبارات لتحديد سبب خفقان القلب والتوصية بالعلاج المناسب إذا لزم الأمر.

-التعب

التعب المفرط وغير المبرر، خاصة عندما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، يمكن أن يكون مؤشرًا على مشاكل في القلب. انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، بما في ذلك العضلات، يمكن أن يؤدي إلى التعب المستمر، من الضروري استشارة طبيب القلب لتحديد المشكلة الأساسية ومعالجتها.

-السعال أو الصفير

قد يكون السعال المستمر، خاصة عند الاستلقاء، أحد أعراض قصور القلب، يمكن أن يؤدي عدم قدرة القلب على ضخ السوائل بشكل فعال إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب السعال والصفير.

المصدر: timesofindia.

