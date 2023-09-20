عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

تحذير عاجل| علامات تشير إلى ضرورة الذهاب لـ طبيب القلب

تحذير عاجل| علامات
تحذير عاجل| علامات تشير إلى ضرورة الذهاب إلى طبيب القلب

أمراض القلب تقتل ما يقرب من 18 مليون شخص كل عام، ويقول خبراء الصحة إنه كان من الممكن تجنب العديد من الوفيات لو كان هناك تدخل طبي في الوقت المناسب، في كثير من الأحيان، يخطئ الأشخاص في تشخيص علامات مشاكل القلب ويمنحون المرض وقتًا كافيًا للتطور، من أجل تقليل خطر الإصابة بأمراض القلب الخطيرة، من المهم تحديد العلامات المبكرة.

txt

لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد

txt

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض عانى منها بسبب مرضه الخطير


تعد زيارة طبيب القلب أمرًا مهمًا إذا كنت تعاني من أي علامات أو أعراض لمشاكل متعلقة بالقلب، فيما يلي بعض العلامات التي تشير إلى ضرورة طلب العناية الطبية من طبيب القلب:
-ألم أو انزعاج في الصدر
واحدة من أكثر العلامات المثيرة للقلق والتي يجب أن تستدعي زيارة فورية لطبيب القلب هي ألم أو عدم الراحة في الصدر، غالبًا ما يوصف هذا الانزعاج بأنه إحساس بالسحق أو الضغط في الصدر ويمكن أن ينتشر أحيانًا إلى الذراع أو الرقبة أو الفك أو الظهر، في حين أن آلام الصدر ليست كلها مرتبطة بالقلب، إلا أن أي ألم شديد أو غير مبرر في الصدر يجب أن يؤخذ على محمل الجد، يمكن أن يكون مؤشرا على الذبحة الصدرية، وهي حالة تتميز بانخفاض تدفق الدم إلى عضلة القلب، أو حتى نوبة قلبية.
-ارتفاع ضغط الدم
يعد ارتفاع ضغط الدم باستمرار عامل خطر كبير للإصابة بأمراض القلب، إذا كنت تعاني من ارتفاع ضغط الدم، فإن المراقبة والإدارة المنتظمة من قبل طبيب القلب أمر بالغ الأهمية لمنع المضاعفات المرتبطة بالقلب.
-مرض السكري
مرض السكري هو عامل خطر آخر لأمراض القلب، يجب على الأشخاص المصابين بالسكري أن يكونوا يقظين بشأن صحة قلوبهم وأن يفكروا في إجراء فحوصات منتظمة مع طبيب القلب.
-ارتفاع نسبة الكولسترول
يمكن أن تساهم مستويات الكوليسترول المرتفعة في الإصابة بتصلب الشرايين، وتراكم الرواسب الدهنية في الشرايين، مع مرور الوقت وهذا يمكن أن يؤدي إلى أمراض القلب، يمكن لطبيب القلب المساعدة في إدارة مستويات الكوليسترول وتقييم المخاطر القلبية الوعائية بشكل عام.
-ضيق في التنفس
ضيق التنفس المستمر هو عرض آخر مثير للقلق يستدعي زيارة طبيب القلب، يمكن أن يحدث أثناء النشاط البدني، أثناء الراحة، أو حتى عند الاستلقاء، قد يكون ضيق التنفس علامة على فشل القلب، وهي حالة يكون فيها القلب غير قادر على ضخ الدم بشكل فعال، مما يؤدي إلى تراكم السوائل في الرئتين.
-تورم
يمكن أن يكون التورم غير المبرر في الساقين أو الكاحلين أو القدمين أو البطن علامة على فشل القلب، عندما يضعف القلب، قد يواجه صعوبة في ضخ الدم بكفاءة، مما يؤدي إلى احتباس السوائل في الأطراف السفلية والبطن، يمكن لطبيب القلب تشخيص السبب الأساسي والتوصية بالعلاج المناسب للتخفيف من التورم.
-الدوخة أو الإغماء
لا ينبغي تجاهل الدوخة المتكررة، والدوار، أو نوبات الإغماء، يمكن أن تنجم هذه الأعراض عن عدم كفاية تدفق الدم إلى الدماغ، والذي قد يكون بسبب مشاكل قلبية مختلفة، بما في ذلك عدم انتظام ضربات القلب أو مشاكل القلب الهيكلية، يمكن لطبيب القلب تقييم وظيفة قلبك وتقديم التوجيه بشأن إدارة هذه الأعراض.
-خفقان القلب
خفقان القلب هو إحساس بضربات قلب سريعة أو غير منتظمة أو قوية. على الرغم من أنها يمكن أن تكون حميدة وناجمة عن الإجهاد أو الكافيين أو عوامل أخرى، إلا أنها يمكن أن تكون أيضًا مؤشرًا على حالة قلبية كامنة، مثل عدم انتظام ضربات القلب، يمكن لطبيب القلب إجراء اختبارات لتحديد سبب خفقان القلب والتوصية بالعلاج المناسب إذا لزم الأمر.
-التعب
التعب المفرط وغير المبرر، خاصة عندما يكون مصحوبًا بأعراض أخرى مثل ضيق التنفس، يمكن أن يكون مؤشرًا على مشاكل في القلب. انخفاض تدفق الدم إلى الأعضاء الحيوية، بما في ذلك العضلات، يمكن أن يؤدي إلى التعب المستمر، من الضروري استشارة طبيب القلب لتحديد المشكلة الأساسية ومعالجتها.

-السعال أو الصفير
قد يكون السعال المستمر، خاصة عند الاستلقاء، أحد أعراض قصور القلب، يمكن أن يؤدي عدم قدرة القلب على ضخ السوائل بشكل فعال إلى تراكم السوائل في الرئتين، مما يسبب السعال والصفير.
المصدر: timesofindia.
 

القلب امراض القلب طبيب القلب عضلة القلب -ارتفاع ضغط الدم الكوليسترول الشرايين احتباس السوائل

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

صفقة بمليارات الدولارات.. العاصمة الإدارية وش السعد على الاقتصاد المصري

300 جنيه في يوم وليلة|مفاجأة قوية بأسعار الذهب وعيار 21 الآن

16 درجة خلال ساعات| تحذير عاجل من الأرصاد بعد أنباء عاصفة التنين

رسميًا الآن| سعر الدولار في مصر قبل ساعات من قرار البنك المركزي

5 أيام إجازة أبرزها المولد النبوي.. ماذا ينتظر الموظفون في شهر سبتمبر؟

غضب عارم من الشناوي على عبدالمنعم عقب مباراة الأهلي والمصري |فيديو

عاجل .. زلزال بقوة 4.5 ريختر يضرب شمال غرب مرسى مطروح

زوجة لاعب كرة قدم مشهور|من هي سلمى الجابري ملكة جمال مصر للعالم 2023؟

موضوعات متعلقة

طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

توقف عنها فورا| 5 أسباب وراء عدم انخفاض نسبة السكر في الدم

شبه الكيس.. ناقد موضة يحرج نوال الزغبي بسبب فستانها| شاهد

تحذير عاجل.. 7 أطعمة تجنب وضعها في اللانش بوكس

لبست فستان الفرح.. أم تثير الجدل في حفل زفاف نجلها| شاهد

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض عانى منها بسبب مرضه الخطير

لن تصدق| ماذا يحدث للجسم عند شرب الحليب مع السمن؟

نانسي عجرم تثير الجدل بفستان ملفت في قبرص| سعره خرافي

ترشيحاتنا

أخبار السيارات| 5 سيارات مُستعملة بأسعار أقل من 160 ألف جنيه.. أشتري BMW X7 بدون جمارك أو أوفر برايس

أخبار التوك شو| مصر تشارك في البحث عن مصابي إعصار ليبيا.. وأول رد من عريس طلخا بشأن حفل زفافه

تعليقاً على هزيمة الإسماعيلي.. ميدو: فخور بكوني جزءًا من مشروع نادي زد

نشرة المرأة والصحة| هاني الناظر يفجر مفاجأة بشأن تناول كوب شاي يوميا.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة

السجن وغرامة مليون جنيه.. عقوبة تهريب عملات أجنبية من مطار القاهرة

اليوم.. انطلاق معرض سيتي سكيب برعاية وزارة الإسكان

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الكشف عن معبد قديم بمدينة هيراكليون الغارقة بالإسكندرية |تفاصيل

رغم معارضة إسرائيل.. إدراج أريحا القديمة في فلسطين على لائحة التراث العالمي

تحذير عاجل| علامات تشير إلى ضرورة الذهاب لـ طبيب القلب

بملابس ملفتة.. شاهيناز تثير الجدل بهذه الإطلالة عبر إنستجرام |شاهد

فيديو

أهو جالك أهو.. حفل تخرج طالبات يثير ضجة على مواقع التواصل |فيديوجراف

لاعب كرة ومدير تصوير.. معلومات عن أبناء الفنان الراحل أشرف مصيلحي

إصابة فنانة شهيرة بالسرطان وأسرتها توقف علاجها.. فيديوجراف

بالقبلات والأحضان.. انتهاء الخلاف بين محمد رمضان ونوال الزغبي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

هند عصام

هند عصام تكتب: جريمة في الظلام

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فرنسا تنهار اقتصاديا

مني أحمد

منى أحمد تكتب: سبتمبر.. الذي غير وجه العالم

عبد السلام فاروق يكتب: نحن والهند

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: عصر القدم لا القلم

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون 2

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الشائعات بين مخالب الوعي بالقانون

إبراهيم الشاذلى

إبراهيم الشاذلي يكتب: "مصر وليبيا" تحالف الإنسانية وقوة الجيش

اﻟﻤﺰﻳﺪ