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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

وفاة أشرف مصيلحي.. أعراض مرض سرطان المخ| تعرف عليها

أشرف مصيلحي
أشرف مصيلحي

توفي مساء أمس الأحد الفنان أشرف مصيلحي، وذلك بعد صراع طويل مع مرض سرطان المخ، وذلك عن عمر يناهز الـ49 عاما.

 وبعد وفاة أشرف مصيلحي نرصد لكم فيما يلي أبرز الأعراض والمعلومات  التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص حول سرطان المخ.

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مرض  أشرف مصيلحي

سرطان المخ هو نمو الخلايا في الدماغ أو بالقرب منه، يمكن أن تحدث أورام المخ في أنسجة المخ، يمكن أن تحدث أورام المخ أيضًا بالقرب من أنسجة المخ، وتشمل المواقع القريبة الأعصاب والغدة النخامية والغدة الصنوبرية والأغشية التي تغطي سطح الدماغ.

يمكن أن تبدأ أورام الدماغ في الدماغ، وتسمى هذه أورام الدماغ الأولية، في بعض الأحيان ينتشر السرطان إلى الدماغ من أجزاء أخرى من الجسم، هذه الأورام هي أورام دماغية ثانوية، وتسمى أيضًا أورام الدماغ النقيلية.

توجد أنواع عديدة ومختلفة من أورام الدماغ الأولية، بعض أورام المخ ليست سرطانية، وتسمى هذه أورام المخ غير السرطانية أو أورام المخ الحميدة، قد تنمو أورام المخ غير السرطانية بمرور الوقت وتضغط على أنسجة المخ، أورام الدماغ الأخرى هي سرطانات الدماغ، وتسمى أيضًا أورام الدماغ الخبيثة، قد تنمو سرطانات الدماغ بسرعة، يمكن للخلايا السرطانية أن تغزو أنسجة المخ وتدمرها.

تتراوح أحجام أورام المخ من الصغيرة جدًا إلى الكبيرة جدًا، يتم العثور على بعض أورام المخ عندما تكون صغيرة جدًا لأنها تسبب أعراضًا تلاحظها على الفور، تنمو أورام الدماغ الأخرى بشكل كبير جدًا قبل العثور عليها، تكون بعض أجزاء الدماغ أقل نشاطًا من غيرها، إذا بدأ ورم الدماغ في جزء من الدماغ أقل نشاطًا، فقد لا يسبب أعراضًا على الفور، يمكن أن يصبح حجم ورم الدماغ كبيرًا جدًا قبل اكتشاف الورم.

تعتمد خيارات علاج ورم الدماغ على نوع ورم الدماغ لديك، بالإضافة إلى حجمه وموقعه، تشمل العلاجات الشائعة الجراحة والعلاج الإشعاعي.

أعراض مرض أشرف مصيلحي


تعتمد علامات وأعراض سرطان المخ على حجم ورم الدماغ وموقعه، قد تعتمد الأعراض أيضًا على مدى سرعة نمو ورم الدماغ، وهو ما يسمى أيضًا بدرجة الورم.

قد تشمل العلامات والأعراض العامة الناجمة عن أورام المخ ما يلي:

صداع أو ضغط في الرأس يزداد سوءًا في الصباح.
الصداع الذي يحدث في كثير من الأحيان ويبدو أكثر شدة.
الصداع الذي يوصف أحيانًا بأنه صداع التوتر أو الصداع النصفي.
الغثيان أو القيء.
مشاكل في العين، مثل الرؤية الضبابية أو الرؤية المزدوجة أو فقدان البصر على جوانب رؤيتك.
فقدان الإحساس أو الحركة في الذراع أو الساق.
مشكلة في التوازن.
مشاكل في الكلام.
الشعور بالتعب الشديد.
الارتباك في الأمور اليومية.
مشاكل في الذاكرة.
مواجهة صعوبة في اتباع الأوامر البسيطة.
تغيرات في الشخصية أو السلوك.
- النوبات، خاصة إذا لم يكن هناك تاريخ للإصابة بالنوبات.
مشاكل في السمع.
الدوخة أو الشعور بأن العالم يدور، ويسمى أيضًا بالدوار.
الشعور بالجوع الشديد وزيادة الوزن.
تميل أورام الدماغ غير السرطانية إلى التسبب في ظهور أعراض تتطور ببطء، وتسمى أورام المخ غير السرطانية أيضًا بأورام المخ الحميدة، وقد تسبب أعراضًا خفية لا تلاحظها في البداية، قد تزداد الأعراض سوءًا على مدار أشهر أو سنوات.

تسبب أورام المخ السرطانية أعراضًا تتفاقم بسرعة، وتسمى أورام المخ السرطانية أيضًا بسرطانات المخ أو أورام المخ الخبيثة، أنها تسبب الأعراض التي تأتي فجأة، وتزداد سوءًا في غضون أيام أو أسابيع.

المصدر: mayoclinic.
 

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