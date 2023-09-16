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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح لـ علاج الصداع الشديد في البيت| تعرف عليها

علاج الصداع الشديد
علاج الصداع الشديد

علاج الصداع الشديد الذي يحدث بعد إصابة في الرأس أو السقوط، حمى، تيبس في الرقبة ، طفح جلدي ، ارتباك ، نوبة ، ازدواج الرؤية ، ضعف ، خدر أو صعوبة في الكلام، يحتاج إلي بعض العلاجات الفعالة، وذلك لأن في بعض الأحيان الألم يزداد سوءًا على الرغم من العلاج.

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يحدث الصداع  الشديد أحيانا نتيحة ممارسة التمارين الرياضية الشاقة مع المحفزات التالية:

جري

القفز

رفع الاثقال

الجماع

نوبات السعال أو العطس

عادة ما تكون هذه الأنواع من الصداع قصيرة الأمد ولكنها قد تستمر أحيانًا حتى يومين ويكون الصداع شديد، تظهر على شكل ألم نابض في جميع أنحاء الرأس وهي أكثر شيوعًا عند الأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي من الصداع النصفي.

يجب على الأفراد الذين يعانون من الصداع الشديد رؤية التحدث إلى الطبيب ، حيث يمكن أن يكون ذلك علامة على شيء خطير.

علاج الصداع الشديد

يشمل علاج الصداع الشديد مصادر موثوقة باستخدام:

تسكين الآلام بدون وصفة طبية

حاصرات بيتا ، مثل البروبانولول

إندوميثاسين

في بعض الأحيان ، قد ينتج الصداع المجهد عن مشاكل في القلب والأوعية الدموية، إذا كان الأمر كذلك ، فقد يوصي الطبيب بإجراء اختبارات للتحقق من صحة القلب والأوعية الدموية والدماغية.

يصاب الجميع تقريبًا بالصداع ، ولا داعي للقلق بشأن الكثير، ولكن إذا كان الصداع يعطل أنشطتك أو عملك أو حياتك الشخصية ، فقد حان الوقت لرؤية طبيبك، لا يمكن دائمًا منع الصداع ، ولكن يمكن لطبيبك مساعدتك في إدارة الأعراض.

المصدر: medicalnewstoday

الصداع علاج الصداع الشديد الصداع الشديد ممارسة التمارين الرياضية صحة القلب الأوعية الدموية

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