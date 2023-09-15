ماذا يحدث للجسم عند تناول القهوة على الريق؟.. هل يؤدي لكارثة صحية

تعتبر القهوة مشروبًا شائعًا لدرجة أن مستويات استهلاكها تأتي في المرتبة الثانية بعد الماء في بعض البلدان، بالإضافة إلى مساعدتها على الشعور بتعب أقل ويقظة أكثر، فالكافيين الموجود في القهوة قد يحسن مزاجك، ووظيفة دماغك، وأداء التمارين، وقد يزيد أيضًا من فقدان الوزن، مع الحماية من أمراض، مثل مرض السكري من النوع 2، ومرض الزهايمر، وأمراض القلب.

ويستمتع الكثير من الأشخاص بشرب القهوة في الصباح الباكر ومع ذلك ، يؤكد بعض الأشخاص أن تناول القهوة على معدة فارغة قد يضر بصحتك، وفقا لـ"healthline".

ووفقا لما لي، يتبين ما إذا كان يجب شرب القهوة على معدة فارغة أم لا.

- تزيد القهوة من إنتاج حمض المعدة ولكن لا يبدو أنها تسبب مشاكل في الجهاز الهضمي لمعظم الأشخاص، لذلك فإن شربه على معدة فارغة أمر جيد تمامًا.

- قد تسبب القهوة ارتفاعًا مؤقتًا في هرمون الكورتيزول، ومع ذلك ، من غير المحتمل أن يؤدي ذلك إلى مشاكل صحية ، بغض النظر عما إذا كنت تشربه على معدة فارغة أو مع الطعام.

- شرب الكثير من القهوة قد يسبب القلق والأرق والصداع النصفي وقلة النوم. ومع ذلك ، لا يوجد دليل يشير إلى أن شربه على معدة فارغة يؤثر على وتيرة أو قوة هذه الآثار الجانبية.

يستمتع الكثير من الأشخاص بالقهوة في أول شيء في الصباح قبل أن يأكلوا.

وعلى الرغم من الخرافات المستمرة ، إلا أن القليل من الأدلة العلمية تشير إلى أن شرب القهوة على معدة فارغة، أمر ضار.

وعلى الرغم من ذلك، إذا كنت تعاني من مشاكل في الجهاز الهضمي عند شرب القهوة على معدة فارغة؛ فحاول تناولها مع الطعام بدلاً من ذلك، وإذا لاحظت حدوث تحسن؛ فقد يكون من الأفضل تعديل روتينك وفقًا لذلك.