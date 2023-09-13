عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

نصائح للوقاية من إعتام عدسة العين| اعرفها فورا

نصائح للوقاية من
نصائح للوقاية من إعتام عدسة العين

يعد الحفاظ على صحة العين أمرًا بالغ الأهمية للصحة العامة، ومن الحالات الشائعة التي تصيب الكثير من الأشخاص إعتام عدسة العين، تتميز حالة العين الشائعة هذه بعتامة عدسة العين، مما قد يكون له تأثير كبير على رؤيتك، وبينما يمكن الوقاية منه في بعض الحالات، إلا أن هناك حاجة ماسة إلى زيادة الوعي.

 دعونا نتعمق في هذه التدابير ونفهم التدابير الأساسية التي يمكن أن تساعد في الحفاظ على صحة العين المثالية.

txt

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

txt

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل


-​​احمي عينيك من الأشعة فوق البنفسجية الضارة​

لا يمكن المبالغة في أهمية حماية عينيك من الأشعة فوق البنفسجية، يمكن لأشعة الشمس فوق البنفسجية أن تلحق الضرر بالعينين ويمكن أن تزيد من خطر إعتام عدسة العين، ولذلك حماية العينين من الأشعة فوق البنفسجية أمر بالغ الأهمية، عند الخروج من المنزل، ارتدي النظارات الشمسية التي توفر حماية 100% من الأشعة فوق البنفسجية، بالإضافة إلى ذلك حاول تغطية وجهك لحماية عينيك من أشعة الشمس المباشرة، من خلال اتخاذ هذه الاحتياطات، يمكنك تقليل الآثار الضارة للأشعة فوق البنفسجية وتقليل احتمالية تطور إعتام عدسة العين.

-​​تحديد وإدارة الحالات الصحية الأساسية​

هناك العديد من الحالات الصحية التي يمكن أن تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على صحة العين وتزيد من خطر الإصابة بإعتام عدسة العين، ومن بين هذه الحالات الصحية المنهكة مرض السكري وارتفاع ضغط الدم. لذلك، للوقاية من خطر إعتام عدسة العين، من المهم بنفس القدر تحديد الحالات الصحية الأساسية ومن ثم إدارتها بفعالية في هذه الحالة، إدارة مستويات السكر في الدم ومستويات ضغط الدم أمر حتمي، إذا تمكنت من السيطرة على هذه الحالات، فسيتم تقليل خطر الإصابة بإعتام عدسة العين.

-​​اتبع نظامًا غذائيًا غنيًا بالعناصر الغذائية

من المؤكد أن النظام الغذائي المغذي يلعب دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العين المثالية، قم بتضمين الأطعمة الغنية بمضادات الأكسدة، مثل الفواكه والخضروات، للمساعدة في مكافحة الأضرار التي تسببها الجذور الحرة، حاول دمج الخضروات الورقية مثل السبانخ واللفت، بالإضافة إلى الفواكه الملونة مثل البرتقال والتوت المليئة بالفيتامينات والمعادن المفيدة لصحة العين، يمكن أن تساهم أحماض أوميجا 3 الدهنية الموجودة في الأسماك مثل السلمون والتونة أيضًا في تقليل خطر إعتام عدسة العين.

-​​دمج الأنشطة البدنية في الروتين اليومي

إن ممارسة النشاط البدني بانتظام لا يفيد صحتنا العامة فحسب، بل يساهم أيضًا في صحة العين، تعمل التمارين الرياضية على تحسين الدورة الدموية، مما يؤدي بدوره إلى تعزيز صحة العيون، يمكنك دمج تمارين متوسطة الشدة في روتينك، مثل المشي أو السباحة أو ركوب الدراجات.

-​​فحوصات منتظمة للعين للتدخل في الوقت المناسب​

يقول الدكتور ريشي راج بورا، المدير القطري لشركة أوربيس في الهند: “تلعب فحوصات العين المنتظمة دورًا حيويًا في الحفاظ على صحة العين والكشف عن أي مشاكل محتملة في وقت مبكر. وللقيام بذلك، لا بد من جدولة اختبارات العين الشاملة مرة واحدة على الأقل في السنة، أو على النحو الموصى به من قبل الطبيب، يمكن أن تساعد هذه الاختبارات في الكشف عن أي علامات لإعتام عدسة العين أو أمراض العين الأخرى، مما يسمح بالتدخل والعلاج في الوقت المناسب، وتذكر أن الاكتشاف المبكر هو المفتاح لإدارة إعتام عدسة العين بشكل فعال.

-الإقلاع عن التدخين والحد من الكحول

هناك العديد من الدراسات التي أظهرت وجود صلة قوية بين التدخين وزيادة خطر الإصابة بإعتام عدسة العين،حتى الاستهلاك المفرط للكحول يمكن أن يكون له آثار ضارة على صحة العين. ولذلك، فإن الإقلاع عن كلاهما يمكن أن يساعد في منع خطر إعتام عدسة العين في المستقبل، إن دمج هذه النصائح الأساسية في نمط حياتك يمكن أن يشجع الوعي ويمنع إعتام عدسة العين، وبالتالي الحفاظ على رؤيتك.

 

المصدر: timesofindia.

العين صحة العين الأشعة فوق البنفسجية النظارات الشمسية إعتام عدسة العين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بهذه المناسبة.. الخميس إجازة رسمية للقطاعين العام والخاص

"العاصفة دانيال" في طريقها إلى إسرائيل وتخوفات من حدوث فيضانات

رسميا .. الحكومة تعلن موعد إجازة المولد النبوي الشريف

علامات الحسد والعين.. 18 علامة إذا وجدت إحداها فاعلم أنك محسود واتبع هذا العلاج

بث مباشر| قناة مجانية لمشاهدة مباراة مصر وتونس الودية اليوم.. وهذه التشكيلة المتوقعة

نجم الزمالك يكشف بالفيديو كواليس عودة بن شرقي للفريق

نجم الزمالك يعلن نبأ سارا لجماهير القلعة البيضاء بشأن زيزو

الجرام بـ1,877.. هزة قوية في أسعار الذهب اليوم الأربعاء 12-9-2023

موضوعات متعلقة

أبعد عنها فورا |5 أخطاء شائعة تسبب ضعف صحة الأمعاء وزيادة الوزن

طريقة عمل كفتة الدجاج المشوية.. صحية وشهية

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

نشرة المرأة والصحة| حقيقة استخدام علاج السكر لإنقاص الوزن​.. نصائح هيئة الدواء لمرضي ضغط الدم

رشاقة لافتة.. نسرين طافش تثير الجدل على السوشيال ميديا بهذه الإطلالة

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

ترشيحاتنا

بتتجسس على بياناتك .. السيارات الحديثة تسبب أزمة عالمية جديدة

«لما أصحابي يعرفوا إني رجعت سينجل».. آيتن عامر تثير الجدل بالرقص مع الشباب|شاهد

طموحنا كبير.. أول تعليق من نجم تونس على هزيمة منتخب مصر

ارتفع أمام 6 عملات.. أسعار الدولار مقابل الجنيه اليوم الأربعاء في البنوك

الصبر على البلاء والمصائب والمرض.. يزيد الثواب ويرفع الدرجات

غياب ميسي.. الأرجنتين تفوز على بوليفيا بثلاثية في تصفيات كأس العالم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل المنسف الأردني

نصائح للوقاية من إعتام عدسة العين| اعرفها فورا

سعرها تخطى 30 ألف جنيه.. داليا شوقي تخطف الأنظار بهذه الحقيبة |شاهد

سحر.. أوراق الجوافة للشعر

فيديو

تكهنات إصابة عادل إمام بالزهايمر تلاحقه مجددا.. وشيرين تحسم الجدل «فيديوجراف»

القادم أسوأ.. تحذير من تكرار إعصار دانيال وسيناريو خطير يهدد منطقة البحر المتوسط «فيديوجراف»

مصر ترسل مساعدات إلى ليبيا تنفيذا لتوجيهات الرئيس السيسي |فيديو وصور

خطورة العاصفة دانيال على مصر.. سقوط أمطار غزيرة واستمرار حالة الطوارئ

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

اﻟﻤﺰﻳﺪ