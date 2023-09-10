جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

تعتبر عملية القلب المفتوح من أكثر العمليات شيوعا وانتشارا في الأونة الأخيرة، بسبب ممارسة العديد من الأخطاء الغذائية والصحية الخاطئة التي تعرض الأنسان إلي الكثير من المشاكل الصحية.



وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي، عن بعض النصائح التي تغنيك عن عملية القلب المفتوح.



كتب جمال شعبان، في منشوره:"تستغني عن عمليات القلب بالنظام الغذائي الصحي والنوم العميق ٥ ساعات يوميا علي الأقل والمشي والحفاظ علي الوزن وتجنب التدخين والمشروبات الغازية والمكملات والمخدرات ."



تابع:"الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول واليوريك اسيد والصدفية والروماتويد والذئبة وعلاجهم ومتابعتهم والثبات الانفعالي والتكيف مع ضغوطات الحياة."