عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

جمال شعبان
جمال شعبان

تعتبر عملية القلب المفتوح من أكثر العمليات شيوعا وانتشارا في الأونة الأخيرة، بسبب ممارسة العديد من الأخطاء الغذائية والصحية الخاطئة التي تعرض الأنسان إلي الكثير من المشاكل الصحية.

txt

بدون طبيب.. علاج الصداع في المنزل

txt

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك


وكشف الدكتور جمال شعبان، عميد معهد القلب السابق، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي، عن بعض النصائح التي تغنيك عن عملية القلب المفتوح.


كتب جمال شعبان، في منشوره:"تستغني عن عمليات القلب بالنظام الغذائي الصحي والنوم العميق ٥ ساعات يوميا علي الأقل والمشي  والحفاظ علي الوزن وتجنب التدخين والمشروبات الغازية والمكملات  والمخدرات ."


تابع:"الاكتشاف المبكر للضغط والسكر والكولسترول واليوريك اسيد والصدفية والروماتويد والذئبة وعلاجهم  ومتابعتهم والثبات الانفعالي والتكيف مع ضغوطات الحياة."

 

القلب المفتوح عملية القلب المفتوح جمال شعبان ميد معهد القلب السابق الكولسترول الوزن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعيش بأمريكا.. محمود حجازي يستعد لخطوبته على فتاة من خارج الوسط الفني

الجرام بـ1,251 جنيه.. هزة عنيفة تضرب أسعار الذهب وعيار 21 غير متوقع

يوم عصيب على ليبيا بسبب العاصفة دانيال.. وهذا موعد وصولها إلى مصر

500 قرش.. الدولار يواصل السقوط في السوق السوداء وهذا سعره الآن بالنبوك

تعليق ناري لـ خالد الغندور على صفقة موديست مع الأهلي

الإطاحة بـ"رجل الجزيرة" القوي الأبرز| 3 إقالات تهز جدران الأهلي خلال شهرين.. ماذا يحدث في القلعة الحمراء؟

ضربة موجعة لاتحاد العاصمة الجزائري قبل مواجهة الأهلي في السوبر الأفريقي

مهاجم الأهلي الجديد.. أحمد حسن يفجر مفاجأة بشأن اعتراض كولر على موديست

موضوعات متعلقة

دنيا سمير غانم تخطف الأنظار بإطلالتها في عيد ميلاد زوجها.. شاهد

طريقة عمل كيكة الموز بأسهل الخطوات

بدون طبيب.. علاج الصداع في المنزل

طريقة عمل كرات الشيش بالجبنة.. جديدة وغير تقليدية

نشرة المرأة والصحة.. نصائح ضرورية للبقاء آمنًا بعد وقوع الزلزال.. زوجة حمدي الميرغني تبهر متابعيها بإطلالة على البحر

بعد المشاركة في سفاح الجيزة.. 10 إطلالات لـ داليا شوقي أثارت الجدل

لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

للرجال فقط| هذا النوع من التدخين يؤثر على صحتك تجنبه فورا

ترشيحاتنا

هولندا .. الشرطة تعتقل أكثر من 500 ناشط مناخي

تباين أسعار العملات العربية في ختام اليوم الأحد 10-9-2023

قلق بالغ.. فرنسا: نتأهب لوقوع هجمات إرهابية مخطط لها من الخارج

اتحاد مصارف الكويت يتبرع بـ5 ملايين دولار لدعم المغرب في مواجهة تداعيات الزلزال

استقبال المكالمات واستخدام الانترنت..لن تصدق هاتف "هواوي" الجديدة يعمل في الطائرة..شاهد

شاهد.. بايدن يتلعثم عند نطق اسم ولي العهد السعودي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فى عيد ميلاده.. شاهد أجمل صور جمعت بين دنيا سمير غانم وزوجها

ليست المرة الأولى.. سبب ظهور وميض أزرق في السماء لحظة زلزال المغرب

جمال شعبان يقدم نصائح تغني عن عملية القلب المفتوح.. تفاصيل

ياسمين عز هتجبلي جلطة ...10 إطلالات مثيرة لـ شمس الكويتية.. شاهد

فيديو

الملحن محمد يحيى في ندوة صدى البلد: إليسا إنسانة رائعة.. عمرو دياب مش ديكتاتور.. وهذا سر أزمة أغنية العقد

طليقي السبب فى قص شعري ..شمس الكويتية: عايزة راجل تافه

تضرب مصر خلال ساعات.. العاصفة دانيال تسبب أمطارا غزيرة وفيضانات

غيروا أسلوبكم |شمس الكويتية لـ ياسمين عز ورضوى الشربينى :مش طيقاكم

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: وداعا عفاف يحيى

هند عصام

هند عصام تكتب: فيمن نثق فالحب سراب

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: البلطجة والإيذاء النفسي وسيف القانون

عمرو صبحي

عمرو صبحي يكتب: تأثير التحول لـ 5G على صناعة الطيران وسلامة الملاحة الجوية

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: مولد يا جامعة!

عبد المعطى أحمد

أمينة رزق: الفن رسالة تربوية

منال الشرقاوي

نهم الحرمان

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصر والإمارات والطريق المشترك

اﻟﻤﺰﻳﺪ