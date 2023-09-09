لتصحيح الرؤية| معلومات لا تعرفها من قبل عن عملية الليزك

بالنسبة لأولئك الذين يرتدون النظارات أو العدسات اللاصقة لتصحيح الرؤية، فإن فكرة التخلص منها من خلال جراحة الليزك يمكن أن تكون مغرية، الليزك (تصحيح تحدب القرنية الموضعي بمساعدة الليزر) هي جراحة انكسارية شائعة تعيد تشكيل القرنية لتحسين الرؤية.

ومع ذلك، ينبغي النظر بعناية في قرار الخضوع لعملية الليزك، وموازنة الفوائد مقابل المخاطر المحتملة وعوامل نمط الحياة.

فوائد الليزك​

الجاذبية الأساسية لعملية الليزك هي إمكانية تحقيق رؤية واضحة دون الحاجة إلى نظارات أو عدسات لاصقة، يجد العديد من الأشخاص أن الراحة والحرية من الوسائل البصرية جذابة، يمكن أن تكون عملية الليزك جذابة بشكل خاص لأولئك الذين اعتمدوا على النظارات أو العدسات اللاصقة في معظم حياتهم.

​تعرف على عملية الليزك​

يتضمن الليزك استخدام الليزر لإعادة تشكيل القرنية، السطح الأمامي الشفاف للعين، لتصحيح الأخطاء الانكسارية مثل قصر النظر، طول النظر، والاستجماتيزم، عادة ما يكون الإجراء سريعًا وغير مؤلم نسبيًا، يعاني معظم المرضى من تحسن في الرؤية خلال يوم أو يومين.

هل يمكن لأي شخص إجراء عملية الليزك؟​

ليس الجميع مرشحًا مناسبًا لعملية الليزك، من الضروري إجراء فحص شامل للعين لتحديد الأهلية، تلعب عوامل مثل العمر وقوة الوصفة الطبية وصحة العين دورًا حاسمًا.

الأفراد الذين لديهم وصفات طبية مستقرة، وقرنيات صحية، وتوقعات واقعية يميلون إلى أن يكونوا مرشحين أفضل، سيحدد طبيب العيون الخاص بك ما إذا كانت عملية الليزك مناسبة لك أم لا.

المخاطر والمضاعفات المحتملة​

على الرغم من أن عملية الليزك آمنة بشكل عام، إلا أنها لا تخلو من المخاطر، يمكن أن تشمل المضاعفات جفاف العين، والوهج، والهالات، وحتى فقدان وضوح الرؤية، يمكن أن تكون هذه المشكلات مؤقتة أو دائمة، وتختلف شدتها من شخص لآخر، من الضروري فهم ومناقشة هذه المخاطر المحتملة مع جراح عيون مؤهل.

المصدر: timesofindia