42 حالة سلبية في كأس مصر.. تفاصيل اجتماع لجنة الحكام ومقترحات لتطوير المنظومة

كشف اجتماع لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، برئاسة عصام عبد الفتاح، عن عدد من الملاحظات الفنية المتعلقة بأداء الحكام خلال منافسات بطولتي كأس مصر وكأس العاصمة، وذلك خلال جلسة التحليل الفني التي أقيمت مساء اليوم بمقر اتحاد الكرة.

وشهد الاجتماع عرض 42 حالة سلبية من مباريات بطولة كأس مصر، وفقًا لما جرى استعراضه خلال التحليل، حيث استحوذ الحكام المساعدون على النسبة الأكبر من الأخطاء بواقع 90% من الحالات، مقابل 10% لحكام الساحة.

الغندور يطالب بعودة تدريبات الحكام في المناطق

وطالب جمال الغندور، نائب رئيس لجنة الحكام، بضرورة إعادة التدريبات الخاصة بالحكام في المناطق، مشيرًا إلى أهمية هذه الخطوة في رفع المستوى الفني والبدني، خاصة في ظل الملاحظات التي ظهرت على أداء الحكام المساعدين خلال مباريات كأس مصر.

عصام عبد الفتاح يطرح تعديلات على تصنيف الحكام

وفي سياق متصل، طلب عصام عبد الفتاح من وجيه أحمد، نائب رئيس اللجنة، العمل على إعادة نظام التصنيف الداخلي للحكام، مع الاكتفاء بنحو 50 حكمًا لإدارة مباريات الدوري الممتاز.

كما تضمن المقترح تصعيد 10 حكام من دوري المحترفين إلى قائمة حكام الدوري الممتاز بنهاية الموسم الحالي، في إطار إعادة تنظيم قوائم الحكام ومنح الفرصة للعناصر التي تثبت كفاءتها.

حكم كويتي يشارك في التحليل الفني

وشهدت جلسة التحليل الفني حضور الحكم الكويتي هاشم سمير، الذي سبق له المشاركة في معسكر للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا» متخصص في تقنية حكم الفيديو المساعد «VAR»، كما سبق له المشاركة في إدارة مباريات بطولة كأس العاصمة.