تناول هذا الطعام يحميك من 4 أمراض خطيرة| وانتبه لهذا الأمر

يعتبر “النيم” نباتًا طبيًا، ومذاقه مُرّ، ونحن لسنا غافلين عن الطعم المرير لأوراق النيم، كما أننا لا نجهل الفوائد الصحية المذهلة، والقيم الطبية التي تتمتع بها تلك الأوراق، وكثيرا ما نسمع آباءنا وأجدادنا يتحدثون عن القيم الطبية لهذه الأوراق، وينصحوننا باستهلاكها، كما يتم إقناع الأطفال بتناول المشروبات المصنوعة من أوراق النيم، دعونا نناقش الفوائد العديدة المرتبطة باستهلاك أوراق النيم على معدة فارغة، وفقا لـ"timesofindia".

-المحافظة على الجهاز الهضمي خاليًا من الجراثيم​

إحدى الفوائد الرئيسية لاستهلاك أوراق النيم الصحية على معدة فارغة؛ هي أنها تحمي الجهاز الهضمي والقناة الهضمية من مسببات الأمراض، فأمعائنا معرضة للعديد من أنواع العدوى هذه الأيام بسبب نمط الحياة الذي نعيشه، والطعام الذي نستهلكه، وعادات الأكل والشرب العشوائية التي نتبعها.

-​تحسين صحة الكبد​

فائدة أخرى لاستهلاك أوراق النيم على معدة فارغة هي أنها تحافظ على صحة الكبد، فالخصائص المضادة للالتهابات لأوراق النيم تحارب الإجهاد التأكسدي الناتج عن الجذور الحرة، ويؤدي الإجهاد التأكسدي إلى إتلاف أنسجة الكبد.

-​تنظيم مستوى السكر في الدم​

غالبًا ما يرتبط الطعم المر لنبات النيم بمرض السكري، ويستهلكه العديد من الأشخاص؛ للحفاظ على نسبة السكر في الدم تحت السيطرة، فإذا كان لديك مشاكل في نسبة السكر في الدم؛ فمن المستحسن أن تستهلك أوراق النيم حيث يمكنك أيضًا الحصول على فوائد أخرى مرتبطة بها.



-يساعد في تخفيف الإمساك

أحد الاستخدامات الأكثر شيوعًا لأوراق النيم هو علاج المشكلات المتعلقة بالمعدة والأكثر شيوعًا هو الإمساك والانتفاخ، فتساعد الألياف الموجودة في أوراق النيم في حركة الأمعاء بشكل جيد وتخفف أيضًا من الانتفاخ.

كيف تأكل أوراق النيم؟



عادة، يتم تحويل أوراق النيم إلى عجينة باستخدام “هُون” و"مَدَقَّة"، ويتم استهلاك العصير الذي يتم الحصول عليه منها، ولكن احذر من صنع عجينة بأوراق النيم؛ لأن طعمها مر للغاية، وحتى بعد تنظيف الهون والمدقة؛ تبقى المرارة موجودة فيهما، لذا استهلك دائمًا عصير أوراق النيم الطازج، وبدلا من ذلك، يمكنك أيضا تجفيف أوراق النيم في مقلاة، وسحقها باستخدام يديك، وإضافة الثوم وزيت الخردل إليها، وتناولها مع الأرز.

بعض النصائح الصحية التي يجب مراعاتها​

لا تستهلك الكثير من أوراق النيم في وقت واحد، حيث يعتقد الكثير من الأشخاص، أنهم كلما تناولوا الأطعمة الجيدة؛ كلما حصلوا على تغذية أفضل منها، وهذا فهم سيء للأطعمة وخصائصها الطبية، فيجب أن يكون الاستهلاك دائمًا بكميات محدودة، وتذكر أن الأطعمة ليست بديلاً عن الأدوية، فإذا كانت لديك حالة مزمنة؛ تحدث مع طبيبك أولا، واحصل على الأدوية اللازمة لها، ويمكن تناول الأطعمة مع الأدوية، لكن لا تعتمد على الأطعمة فقط لعلاج المرض.



المصدر: timesofindia