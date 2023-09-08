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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

دراسة تكشف أسباب زيادة حالات السرطان لهؤلاء الأشخاص.. تفاصيل

السرطان
السرطان

وجدت دراسة جديدة نشرت في مجلة BMJ Oncology أن عدد حالات السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عاما في جميع أنحاء العالم، ارتفع بشكل حاد في الثلاثين عاما الماضية، موضحة أنه في عام 2019، كان هناك 3.26 مليون حالة، بزيادة 79٪ عما كانت عليه في عام 1990.

 إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول سبب هذا الارتفاع في حالات السرطان بين الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 50 عامًا.

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ووفقا للباحثين، فإن عوامل نمط الحياة مثل الوزن الزائد والوجبات الغذائية الغنية باللحوم الحمراء والملح وكذلك الخمول البدني يمكن أن تكون وراء ارتفاع حالات السرطان بين الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 14 إلى 49 عاما، ويمكن أن تلعب العوامل الوراثية دورًا أيضًا، وأضاف الباحثون أن هناك حاجة إلى مزيد من العمل من أجل "الفهم الكامل" لارتفاع الحالات، ومع ذلك من المهم تحسين اكتشاف السرطان والوقاية منه لدى البالغين الأصغر سنا.

ووفقا لنتائج الدراسة، فإن المناطق التي لديها أعلى معدلات الإصابة بالمرض المبكر هي أمريكا الشمالية وأستراليا وأوروبا الغربية، هناك حاجة إلى مزيد من البحث لتحديد السبب الدقيق.

وعندما يتعلق الأمر بمعدل الوفيات، كانت سرطانات الجهاز الهضمي والجلد والثدي هي الأكثر شيوعا، ووفقا للبيانات قتل السرطان أكثر من مليون شخص تحت سن الخمسين، بزيادة تزيد عن 25%. ومن المهم أن نلاحظ أنه مع ارتفاع عدد السكان بنسبة 40%، فإن هذا قد يشير في الواقع إلى انخفاض معدل الوفيات، تم أخذ البيانات من مجموعة بيانات العبء العالمي للأمراض، والتي تغطي أكثر من 200 دولة.

وحذر الخبراء من المبالغة في قراءة النتائج، ولم يأخذ البحث في الاعتبار زيادة بنسبة 40٪ في إجمالي عدد السكان، واتفق فريق الخبراء من جميع أنحاء العالم، بما في ذلك الولايات المتحدة والصين والمملكة المتحدة، على عدم إمكانية استخلاص أي استنتاجات مؤكدة.

تسلط الدراسة الضوء على كونك على دراية بخيارات نمط حياتك، إذا كنت قلقًا بشأن خطر الإصابة بالسرطان، فهناك الكثير من الطرق لتقليل ذلك، تشمل بعض العادات الصحية عدم التدخين، واتباع نظام غذائي متوازن، وممارسة الكثير من التمارين الرياضية والبقاء آمنًا في الشمس، إذا شعرت بتوعك أو لاحظت أي أعراض مشبوهة، فمن المهم استشارة طبيبك للحصول على التشخيص المناسب.

المصدر: timesofindia.

 

السرطان حالات السرطان الوزن الزائد سرطانات الجهاز الهضمي الثدي قتل السرطان

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