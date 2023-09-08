نشرة المرأة والصحة| طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت..مفاجأة غير متوقعة عن ماء الجبنة

نشر موقع “صدى البلد”، عددا من الأخبار المهمة في مجالي المرأة والصحة على مدار اليوم، نعرض إليكم أبرز هذه الأخبار خلال التقرير التالي:

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن وجود نقط بنية بالتفاح

انتشرت مؤخرا الشكوى من فوران الزيت على الرغم من تأكيد ربات البيوت استخدام الزيت مرة سابقة دون حدوث هذه الظاهرة او ان الزيت جديد وغير مستعمل

نشر الدكتور جهاد حرب هنيدي اخصائي التغذية والطب البديل علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن فوائد مصل الجبن,

أصبح اللانش بوكس وزجاجة الماء هي أحدي اساسيات الأدوات المدرسية وقد تنتشر أنواع مختلفة من اللانش بوكس التي يجب أن تتعرفي علي انواعها لعدم تعرض اطفالك لامراض