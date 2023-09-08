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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بيعمل رغوة .. طبية تكشف كارثة عن أسباب فوران الزيت

صدى البلد

انتشرت مؤخرا الشكوى من فوران الزيت على الرغم من تأكيد ربات البيوت استخدام  الزيت  مرة سابقة دون حدوث هذه الظاهرة او ان الزيت جديد وغير مستعمل

 

 وتقول الدكتورة شيرين زكي رئيس قسم سلامة الغذاء ان بعض ربات البيوت بيرتكبوا اخطاء تتسبب في فوران الزيت ومنها

★ اعادة استعمال الزيت العديد من المرات

★ قلي مواد غذائية تحتوي على البيض كالبانيه او بلح الشام وخلافه

★ تغطية الزيت اثناء القلي مما يساهم في فساده

★ استخدام نوعيات زيوت رديئة

★ اضافة زيوت جديدة على الزيوت القديمة  التي سبق استخدامها

👈 رفع النار على الزيت او تسخين الطاسة أولا وهي  فارغة :

ده بيتسبب في تفاعلات كيميائية في الزيت ينتج عنها مركبات ألدهيدية سامة تتسبب في ظهور الرغاوي على سطح الزيت وعلى جوانب المقلاة ثم فورانه.

_ثانيا :

الخطأ الشائع جدا كما يظهر في الصورة ، ان اغلب ربات البيوت يستخدمن الاواني الجديدة  من الجرانيت او السيراميك وهي غير مخصصة للقلي العميق لانها ترفع درجة الحرارة جدا  مما يؤدي الى تصاعد ابخرة سامة وتفاعلات كيميائية في الزيت  ، كذلك ممنوع استخدام مقلاة من النحاس او الحديد لتفاعلها مع الزيت

ما هي المقلاة السليمة الي ممكن ربات البيوت تستخدمها ؟؟  

مقلاة من الاستانلس استيل الاصلي  او من التيڤال الغييييير مخدوش او المتقشر  ، اواني الالمونيوم بتستحمل لكنها ايضا تتفاعل مع الاطعمة ولا يفضل استخدامها .

ده بالاضافة الى عدم رفع النار على الزيت وأن يتم القلب في درجة حرارة متوسطة تضمن عدم وصول الزيت لدرجات حرارة تغير من تركيبه وتؤثر على صحتنا .

استخدام الزيت ربات البيوت مقلاة لزيت كيمياء

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