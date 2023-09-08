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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

لاتتخلص منه بعد اليوم .. طبيب يفجر مفاجأة عن ماء الجبنة

صدى البلد

نشر الدكتور جهاد حرب هنيدي اخصائي  التغذية والطب البديل علي صفحته الشخصية بالفيسبوك منشور عن فوائد مصل الجبن,

 

وقال هنيدي  لو تعلمون ما فوائده لاشتريتموها بالذهب فهو أحد مصادر الكالسيوم وفيتامينات كثيرة وأهمها В2-В6. 

 

مصل الجبن ينفع للبدينين يقلل  شحوم الدم,  لأنه نظام غذائي مخصص لإنقاص الوزن. 

يشربه الرياضيون بعد التمارين, لشد العضلات, يناسب مرضى علاج الباركينسون.

 ينقص الدهون الثلاثية, يخفف سكر الدم ويكبر العضلات.

 مصل الجبن غني بالبروتينات ومناسب لغسيل الكلى مجانا" منزليا". لا تسكبوه في بالوعات الحمام لأنه سلة وفيرة بفيتامين D وشوارد الكالسيوم Ca الذين يسهلان عمل الجهاز الهضمي ويسهل الهضم. 

يقاوم السرطانات لو تشربون منه مدة, مشبع, يقلل من الشهية بحيث يكبح شهيتكم لتناول الطعام. 

يعالج أمراض القلب والأوعية
ويخفف من تراكمات الكوليستيرول الضار LDL والشحوم الثلاثية على جدرانها. يخفض الضغط الشرياني المرتفع. 

وجود الكالسيوم Ca وفيتامين D بكثرة يدعم هشاشة العظام ويجعلها صلبة وخاصة في سن اليأس لكبار العمر رجالا" ونساء. 

 

دعوا أطفالكم يشربونه بكثرة ما عليكم إلا أن تجمعوا من أي معمل أجبان قريب لمنزلكم.

 

 يمكن تناول مصل الجبن باردا"( في الثلاجة) كبديل عن مشروب بارد في فترة الحرارة العالية. 

 

 اشربوا كوبا" كبيرا" مرتين يوميا" والأطفال كوب صغير مرتين يوميا". أنصحكم بشرب الكوب ليلا" قبل الذهاب للنوم لأنه يريح الأعصاب ويخفف من شحناتها وهكذا للأطفال أيضا".

 


ونصح هنيدي بشرب مصل الجبن المصنع من حليب مغلي ومضاف اليه خل وبهذه الطريقة نكون قد عقمنا الحليب وقتلنا بكتيريا المالطية التي تموت فوق حرارة 80 درجة, هذه البكتيريا هي المسببة لمرض الحمة المالطية عند الناس الذي يشربون حليب مش مغلي أو جبن بلدي كونه لا يغلى هذا الجبن ونحصل عليه باستخدام الانفحة التي تعطينا الجبن العربي بدون غلي.

 

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