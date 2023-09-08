الاسباب وطرق التعامل .. علامة تؤكد إصابة التفاح مصاب بالصدأ

نشرت الدكتورة سماح نوح رئيس قسم الارشاد البيطري علي صفحتها الشخصية بالفيسبوك منشور عن وجود نقط بنية بالتفاح

وقالت سماح نوح " التفاح انواع والوان منه الاحمر والاصفر والاخضر



فيه ناس بتسأل عن وجود نقط احيانا بنية علي التفاح .

وهل لو التفاح اسود مثلا فيه ضرر وما سر اللون البني ده

- اللون البني يعني أن التفاحة أصابها الصدأ !

الصدأ الذي يصيب الحديد

*لأن التفاح غني بعنصر الحديد. لما تقوم بقطع التفاحة بالفم أو قطعها بالسكين فإنت كدا ب تحطم بعض الخلايا ما يؤدي لتفاعل الحديد الموجود فيها مع الاكسجين الموجود في الجو و يتشكل نتيجة لذلك اكسيد الحديد وهذا سبب اللون البني

فيه بقي أنزيم متواجد في خلايا التفاح يساعد على تسريع هذا التفاعل يدعى *بوليفينول اوكسيداز.



و أشارت نوح الي ان تناول التفاح في هذه الحالة غير ضار ولا يسبب أي امراض ويمكن لتفادي اي ضرر لو حتي خفيف مسح التفاح بعصير الليمون لمنع تشكل اللون البني حيث يقوم الحمض بتعطيل الانزيم المسؤول عن التفاعل.



والكلام عن كل فاكهة فيها حديد

أما اذا كان التفاح لعمل فطيرة التفاح فمن الممكن غلي التفاح حيث يتخرب الانزيم حينها بالحرارة ولايسبب اي مشاكل

