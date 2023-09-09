بدون طبيب.. علاج الصداع في المنزل

الصداع من أكثر المشاكل الصحية التي يعاني منها الكثيرون وذلك نتيجة العديد من الأسباب التي تشمل التوتر و القلق و غيرها، ويعتبر علاج و تسكين الصداع مهمة لمن يعانون من الصداع المزمن، يمكن أن تساعدك بعض النصائح البسيطة في علاج الصداع والتخلص من الألم المزعج الذي يصاحب الصداع.

يمكن أن يكون ألم الصداع المزمن محبطًا ومنهكًا، إن تحديد نوع ألم الصداع الذي تعاني منه هو الخطوة الأولى وهي إدارة الألم وإيجاد خيارات جدية لـ علاج الصداع.

تشمل أنواع الصداع ما يلي:

صداع شقِّي

صداع التوتر

الصداع العنقودي

صداع النوم

لكل نوع من أنواع الصداع طرق علاج مختلفة يمكن أن تكون فعالة في علاج الصداع. ومع ذلك ، فإن علاج آلام الصداع هو فن بقدر ما هو علم، مريضان يصفان آلام الصداع بنفس الطريقة لن يجدا بالضرورة الراحة من نفس علاج الصداع، غالبًا ما نحتاج إلى عملية التجربة والخطأ لإيجاد خيارات علاج فعالة للصداع.

علاج الصداع

تُعالج معظم حالات الصداع العرضية الناتجة عن التوتر بسهولة باستخدام الأدوية التي لا تستلزم وصفة طبية ، بما في ذلك:

أسبرين

إيبوبروفين (أدفيل ، موترين آي بي ، وأدوية أخرى)

أسيتامينوفين (تايلينول ، وأدوية أخرى)

قد تساعد الأدوية الموصوفة يوميًا ، بما في ذلك مضادات الاكتئاب ثلاثية الحلقات ، في علاج الصداع المزمن من نوع التوتر، قد تساعد العلاجات البديلة التي تهدف إلى تقليل التوتر. يشملوا:

العلاج السلوكي المعرفي

الارتجاع البيولوجي

العلاج بالتدليك

العلاج بالإبر

يهدف العلاج إلى تقليل شدة وتكرار النوبات. تشمل الخيارات أيضا:

العلاج بالأوكسجين

سوماتريبتان

فيراباميل

منشطات

الميلاتونين

الليثيوم

يظهر التحفيز العميق للدماغ وتحفيز العصب المبهم أيضًا نتائج واعدة في علاج الصداع الذي لا يستجيب للأدوية.

المصدر: mayoclinic.