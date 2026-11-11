حسام الغمري: ميزانية الرابطة الإخوانية في بريطانيا بلغت 239 مليون إسترليني

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن ميزانية الرابطة التي وصفها بالإخوانية في بريطانيا بلغت 239 مليون جنيه إسترليني خلال العام الماضي، مشيرًا إلى ارتباط هيئة الإغاثة الإخوانية بها.

وأضاف الغمري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أن الرابطة الموجودة في بريطانيا مرتبطة بكمال الهلباوي، وتضم هيئة الإغاثة الإخوانية، وفق قوله.

وتابع: «ميزانيتها السنة اللي فاتت 239 مليون جنيه إسترليني.. أوضة للإخوان في بريطانيا فيها قرابة ربع مليار جنيه إسترليني».

كما تطرق الغمري إلى شخص يدعى أنس التكريتي، وصفه بأنه إخواني عراقي، وقال إن والده هرب به من العراق، قبل أن يعيش في بريطانيا ويؤسس مؤسسة تحمل اسم «قرطبة».

وأضاف أن التكريتي كان يعقد لقاءات مع قيادات إخوانية مصرية للتحريض ضد الدولة المصرية منذ عام 2013، بحسب تصريحاته.