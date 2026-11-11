حسام الغمري: القضاء المصري يميز بين الحظر الإداري وتصنيف الإخوان إرهابيا

قال حسام الغمري، الإعلامي والباحث السياسي، إن هناك فارقًا بين حظر جماعة الإخوان بقرار إداري، وصدور قرار قضائي بات من القضاء المصري بتصنيف الجماعة كيانًا إرهابيًا.

لا يمكن تصنيف الإخوان باعتبارهم فصيلًا سياسيًا

وأضاف الغمري، خلال لقائه مع الإعلامي أحمد موسى، في برنامج «على مسئوليتي» المذاع على قناة «صدى البلد»، أنه لا يُسمح لأي شخص داخل مصر أو خارجها بالترويج لجماعة الإخوان، مؤكدًا أنه لا يمكن التعامل مع التنظيم باعتباره فصيلًا سياسيًا.

وتابع أن «الجمهورية الجديدة عايزة كل حاجة حلوة ونقية لمصر، ولا تقبل أبدًا المساومة أو الابتزاز أو المصالحة»، واصفًا جماعة الإخوان بأنها «تنظيم خائن عميل»، ومتهمًا إياها بالإساءة إلى الدين قبل السياسة.