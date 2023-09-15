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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

أفضل الطرق للتغلب على إصابات العمود الفقري.. حلول سحرية

العمود الفقري
العمود الفقري

الحبل الشوكي هو القناة الرئيسية للمعلومات والعمل بين الدماغ وبقية الجسم، يمكن أن تؤدي إصابة الحبل الشوكي إلى تلف الحبل الشوكي نفسه أو الأعصاب الموجودة في نهايته.

أكثر إصابات الحبل الشوكي شيوعًا هي نتيجة لكسور العمود الفقري، يمكن أن تكون الإصابة كاملة أو غير كاملة،  في الإصابات الكاملة يتم فقدان القدرة على التحكم في الحركة والأحاسيس تحت مستوى الإصابة تمامًا (الشلل النصفي أو الشلل الرباعي)، تحتوي الإصابات غير الكاملة على بعض الوظائف الحركية والحسية ولها تشخيص أفضل.

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تشمل علامات وأعراض إصابة النخاع الشوكي
ضعف أو عدم التنسيق أو الشلل في أي جزء من الجسم
آلام الرقبة أو الظهر مع تنميل أو وخز أو فقدان الإحساس في اليدين أو الأصابع أو القدمين أو أصابع القدم
فقدان السيطرة على المثانة أو الأمعاء
- صعوبة في التوازن والمشي
وضعية مشوهة أو ملتوية للرقبة أو الظهر
صعوبة في التنفس أو السعال أو إزالة الإفرازات من رئتيك


ما أسباب إصابات العمود الفقري؟​

الأسباب الشائعة للإصابة هي حوادث السيارات، والسقوط، والإصابات الرياضية، وإصابات الطلقات النارية، ومضاعفات الجراحة،  يساعد التصوير المقطعي والتصوير بالرنين المغناطيسي والأشعة السينية في إظهار مدى الإصابة بالداخل، كما أنها تساعد في تحديد ما إذا كان المريض يحتاج إلى عملية جراحية لنفسه، تعد الجراحة والأدوية والعلاج التأهيلي الدعائم الأساسية للعلاج حاليًا وتوفر نوعية حياة أفضل لدى معظم المرضى الذين يعانون من إصابة النخاع الشوكي.

يقول الدكتور فيشال بيشاتيوار، رئيس قسم جراحة العمود الفقري في مستشفى كوكيلابين ديروبهاي أمباني في مومباي: “بفضل الأدوات الجراحية الحديثة والروبوتات والملاحة ثلاثية الأبعاد مثل O Arm، أصبحت العمليات الجراحية أكثر أمانًا، كما أدت الجراحة طفيفة التوغل إلى تقليل أثر جراحة العمود الفقري، وهذا يقلل العبء على فسيولوجيا المريض مما يسهل الشفاء المبكر، الهدف الجراحي هو تثبيت وتخفيف الضغط على العمود الفقري والحبل الشوكي مما يسمح بالتعبئة المبكرة.

- العلاجات التي قد تساعد​
إعادة التأهيل المبكر يحسن النتائج ويمنع بعض المضاعفات، يحتاج جميع المرضى إلى إعادة التأهيل بعد الإصابة من قبل فريق من المعالجين الفيزيائيين/المهنيين وأخصائيي النطق للعودة إلى أنشطة الحياة اليومية بشكل مستقل أو بأقل قدر من المساعدة، تشمل الأهداف طويلة المدى تحسين الاستقلالية، وتقليل المشكلات الصحية المزمنة، واستعادة بعض الوظائف على الأقل في الإصابات غير الكاملة،  لقد غيرت الروبوتات طريقة إعادة التأهيل في الوقت الحاضر.

لا تزال حوادث المركبات مشكلة منتشرة في بلدنا، وتشكل السبب الأكثر شيوعًا للإصابات بين السكان. ومع ذلك، من خلال ممارسة القيادة الحذرة وتجنب الحوادث بشكل فعال، يمكننا المساهمة بشكل كبير في الوقاية من إصابات العمود الفقري.

في مجال إصابات العمود الفقري، يكون كبار السن معرضين بشكل خاص بسبب السقوط المنزلي، مما يجعل من الضروري تنفيذ التدابير الوقائية، تلعب إعادة التأهيل الوقائي، التي يسهلها المعالجون المهنيون المهرة، دورًا حاسمًا في مساعدة كبار السن على التعافي من إصابات العمود الفقري الناتجة عن السقوط المنزلي.

تشكل الحوادث الصناعية وحوادث مكان العمل خطراً جسيماً على العمال، ولكن يمكن الحد من مثل هذه الحوادث من خلال التدريب الفعال والالتزام الصارم ببروتوكولات السلامة، يعد التدريب الجيد عاملاً أساسيًا في تقليل حدوث الحوادث الصناعية وحوادث مكان العمل، وتعزيز سلامة ورفاهية الأفراد.

يجب تبني الممارسات الآمنة كمبدأ أساسي في البيئات الصناعية وأماكن العمل للتخفيف من مخاطر إصابات العمود الفقري، إن تنفيذ تدابير السلامة الصارمة والتأكيد على أهمية اتباع البروتوكولات يمكن أن يقلل بشكل كبير من احتمالية إصابات العمود الفقري في الحوادث المتعلقة بالعمل.

من الضروري لأصحاب العمل والمديرين إعطاء الأولوية لسلامة موظفيهم من خلال توفير التدريب الشامل وتعزيز ثقافة السلامة، ومن خلال الجهد الجماعي الذي يركز على التدريب، والممارسات الآمنة، والرعاية اليقظة، يمكننا أن نعمل على الحد من حدوث إصابات العمود الفقري الناجمة عن الحوادث الصناعية وحوادث مكان العمل.

توفر الأطراف الاصطناعية العصبية والهياكل الخارجية الآن القدرة على الحركة والتحكم لأولئك المصابين بالشلل التام، ويحتاج الأشخاص الذين يعانون من إصابات في النخاع الشوكي إلى فريق جراحي وإعادة تأهيل جيد إلى جانب مجموعات الدعم وتدريب الأسرة، هناك حاجة إلى اليقظة المستمرة للوقاية من قرح الفراش والتخثر الوريدي والتهابات الرئة وتقلصات المفاصل، إن تعطيل البنية التحتية الصديقة والشمول التنظيمي وإعادة التدريب على المهارات سوف يقطع شوطا طويلا في تحقيق الاكتفاء الذاتي.
 

المصدر: timesofindia.

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