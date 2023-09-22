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مرأة

دراسة صادمة | الرجال عرضة للإصابة بأمراض القلب في هذه الحالة

دراسة صادمة|الرجال
دراسة صادمة|الرجال الذين يعملون في هذه الوظائف عرضة للإصابة

مع قضاء الكثير من الوقت في العمل، فمن الطبيعي أن تؤثر الحياة العملية على الحياة والعقل والسعادة والصحة أيضا.

وفقا لدراسة نشرت في مجلة جمعية القلب الأمريكية، فإن العمال الذكور المجهدين الذين يشعرون بعدم التقدير قد يكونون أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب القاتلة.

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أمضى فريق من الباحثين الكنديين ما يقرب من عقدين من الزمن في دراسة التوتر وما يعرف باسم "اختلال التوازن بين الجهد والمكافأة" أو ERI.

وتابع الباحثون 6465 عاملاً من ذوي الياقات البيضاء، رجالًا ونساءً، لمدة 18 عامًا، من عام 2000 إلى عام 2018، لم يكن لدى المشاركين أمراض القلب والأوعية الدموية، وكان من بين المشاركين 3,118 رجلاً و3,347 امرأة، بمتوسط ​​عمر 45 عامًا.

وفقًا لمقالة أخرى نُشرت في مجلة Frontiers in Psychology، "في نموذج ERI، يُنظر إلى الإجهاد المرتبط بالعمل على أنه عدم عدالة المعاملة بالمثل للجهود المبذولة والمكافآت التي يتم تلقيها في العمل".

قالت مؤلفة الدراسة الرئيسية، ماتيلد لافين-روبيشود، الحاصلة على دكتوراه في الطب، ومرشحة الدكتوراه، وحدة أبحاث صحة السكان والممارسات الصحية المثلى، في مركز أبحاث لافال التابع لجامعة كيبيك في كيبيك، كندا، في بيان صحفي إن الضغط الوظيفي "يشير إلى بيئات العمل"، حيث يواجه الموظفون مجموعة من متطلبات العمل العالية وانخفاض السيطرة على عملهم، كما درس الباحثون الكنديون آثار كل من الإجهاد وERI على انهيار الشريان التاجي.

وجدت الدراسة أن الرجال الذين يعانون من إحدى هذه المشكلات (العمل المجهد وقلة التقدير) شهدوا زيادة بنسبة 49٪ في خطر الإصابة بأمراض القلب، مقارنة بالرجال الذين لم يبلغوا عن تلك الضغوطات.

علاوة على ذلك، فإن الرجال الذين شعروا بالتوتر والإجهاد الناتج عن التوتر معًا كانوا أكثر عرضة للإصابة بأمراض القلب بمقدار الضعف، مقارنة بأولئك الذين لم يتعرضوا لهذا المزيج، ولم يتمكن الباحثون من العثور على صلة بين صحة القلب وهذه الضغوطات المختلفة لدى المشاركات الإناث.

يمكن أن تؤدي أمراض القلب إلى انخفاض تدفق الدم إلى القلب، مما قد يسبب نوبة قلبية، وفقا للمراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها.

وقالت لافين روبيشود: "بالنظر إلى مقدار الوقت الكبير الذي يقضيه الأشخاص في العمل، فإن فهم العلاقة بين ضغوطات العمل وصحة القلب والأوعية الدموية أمر بالغ الأهمية للصحة العامة ورفاهية القوى العاملة".

وقالت لافين روبيشود: "تسلط دراستنا الضوء على الحاجة الملحة لمعالجة ظروف العمل المجهدة بشكل استباقي، لخلق بيئات عمل أكثر صحة تعود بالنفع على الموظفين وأصحاب العمل".

 

المصدر: timesofindia

القلب امراض القلب الشريان التاجي التوتر الاجهاد نوبة قلبية

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