انتبه فورا| 5 أسباب للإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين

لقد ازدادت معدلات الإصابة بسرطان الرئة بشكل ملحوظ في السنوات الأخيرة، ولا يزال عدد الحالات في ارتفاع، ولكي نفهم الانتشار السريع لهذا المرض، فيتعين علينا أن ننظر إلى أسبابه الأساسية نتيجة لهذا الاتجاه المثير للقلق.



على الرغم من الاعتقاد السائد بأن التدخين هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة، فمن المهم التعرف على أن بعض الأشخاص يمكن أن يصابوا بسرطان الرئة حتى لو لم يدخنوا مطلقًا، قد يجد هؤلاء الأشخاص صعوبة في قبول تشخيص سرطان الرئة لأن السبب لا يزال غير معروف. لذلك، من المهم أن يكون الجميع على علم بالعوامل الرئيسية التي تؤدي إلى الإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين.

ومن أبرز أسباب الإصابة بسرطان الرئة لدى غير المدخنين ما يلي:

-زيادة تلوث الهواء

يعد تلوث الهواء المتزايد الناتج عن السيارات ومحطات الطاقة وغيرها من المنشآت الصناعية عاملاً رئيسياً في ارتفاع معدل الإصابة بسرطان الرئة، التعرض الطويل الأمد للهواء الملوث يزيد من خطر الإصابة بسرطان الرئة، وفقا للمتخصصين الطبيين، تتعرض صحة الأشخاص للخطر بشكل خاص في المناطق التي بها تركيزات عالية من جزيئات PM2.5.

-غاز الرادون

الرادون، وهو منتج ثانوي طبيعي لتحلل اليورانيوم، هو غاز خامل كيميائيًا، ويعتقد أن أحد الأسباب الرئيسية لسرطان الرئة هو التعرض لغاز الرادون، على الرغم من حقيقة أن غاز الرادون موجود في جميع أنحاء العالم تقريبًا، فإن أولئك الذين يستنشقون مستويات عالية من الرادون يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة.

يقول الدكتور فينيت كول - استشاري مشارك - مركز الأورام، مستشفى سي كيه بيرلا، جوروجرام، "المنازل المعزولة جيدًا، والمغلقة بإحكام، والمبنية على تربة غنية بعناصر اليورانيوم والراديوم والثوريوم تحتوي على مستويات غاز الرادون أعلى من الأنواع الأخرى من المنازل، إن التعرض لفترات طويلة لمستويات عالية من غاز الرادون هو السبب الرئيسي لسرطان الرئة لدى غير المدخنين.

-التدخين السلبي

من المؤكد أنك سوف تستنشق دخان السجائر وتمارس التدخين السلبي إذا كنت تقضي الكثير من الوقت بين المدخنين، بالمقارنة مع غير المدخنين الآخرين، فإن غير المدخنين الذين يعيشون مع مدخن يكونون أكثر عرضة للإصابة بسرطان الرئة، قد يوجد ما يصل إلى 7000 مركب في التدخين السلبي، 250 منها على الأقل معروفة بأنها خطيرة.

-التعرض للمواد الكيميائية المسببة للسرطان في أماكن العمل

تمتلك العديد من الشركات بيئات سامة تحتوي على سموم يمكن أن تؤدي إلى إصابة موظفيها بسرطان الرئة، وتشمل بعض هذه المواد المسرطنة الأسبستوس والزرنيخ والسيليكا وعادم الديزل والمبيدات الحشرية والغبار والأبخرة. ولذلك، يقترح على المصاهر والنجارين وموظفي المصافي التقليل من تعرضهم لمثل هذه المواد الخطرة من أجل الوقاية من سرطان الرئة، قد يكون العمال في صناعات مثل التعدين والبناء والتصنيع أكثر عرضة للخطر.

-الوراثة

قد يكون هناك عامل إضافي مرتبط بجين الشخص (DNA)، وقد أثبتت العديد من الدراسات أنه إذا كان لدى الشخص غير المدخن تاريخ عائلي للمرض، فقد يصاب بسرطان الرئة أيضًا، عند غير المدخنين، قد يتأثر تطور سرطان الرئة بالعوامل الوراثية، قد يكون هناك خطر متزايد بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الرئة.

تشمل العوامل الأخرى التي تساهم في الإصابة بسرطان الرئة التعرض للإشعاع وأمراض الرئة بما في ذلك السل والربو وانتفاخ الرئة ومرض الانسداد الرئوي المزمن (COPD).

المصدر: timesofindia

