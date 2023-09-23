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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

كم مرة تحتاج النساء إلى فحص متلازمة تكيس المبايض.. معلومات تهمك

. كم مرة تحتاج النساء
. كم مرة تحتاج النساء إلى فحص متلازمة تكيس المبايض؟ معلومات

تحدث متلازمة تكيس المبايض عندما تعاني المرأة من اختلالات هرمونية، لذلك عندما يبدأ المبيض في إنتاج المزيد من الهرمونات الذكرية المعروفة باسم الأندروجينات، تعاني المريضة من عدم انتظام الدورة الشهرية لأنه لا يتم إطلاق بويضة واحدة من المرأة كل شهر،  علاوة على ذلك، ونظرًا لوجود المزيد من الهرمونات الذكرية لدى هؤلاء النساء، فإنهن يبدأن في نمو شعر الذكور وظهور حب الشباب  وقد يعانين أيضًا من العقم.

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- العوامل التي تسبب متلازمة تكيس المبايض​


 

تقول الدكتورة بشرى خان، استشارية التلقيح الاصطناعي، أخصائية في المساعدة على الإنجاب وأمراض النساء، DPU، مستشفى سوبر التخصصي الخاص، بيمبري، بيون: “السبب وراء متلازمة تكيس المبايض يمكن أن يكون وراثيًا أو قد يكون مجرد اضطراب في نمط الحياة، عدم النشاط بما فيه الكفاية واتباع نظام غذائي مقلي وثقيل بالكربوهيدرات قد يؤدي إلى ذلك، ويمكن الوقاية من ذلك تمامًا عن طريق ممارسة التمارين الرياضية يوميًا، وإدارة نظامك الغذائي بمزيد من الفواكه والخضروات واستبدال الأطعمة المقلية بالأطعمة المحلية مثل أرز الدال.

-عوامل خطر الإصابة بمتلازمة تكيس المبايض غير المُدارة​


تتمثل مضاعفات متلازمة تكيس المبايض في إصابة النساء بالعقم، وقد لا يحدث لديهن إباضة، وقد يصبن في النهاية بمرض السكري ويعانين من تشوهات في القلب في المستقبل أيضًا.

كم مرة نحتاج للتحقق؟


يمكن للأمهات البدء في تتبع ذلك لبناتهن إذا علمن أنهن عانين من متلازمة تكيس المبايض أو وجدن صعوبة في أن يصبحن أمهات وتلقين العلاج - فيمكنهن غرس أسلوب حياة صحي لبناتهن.


إذا كانت المريضة تعاني من عدم انتظام الدورة الشهرية مثل كل شهر، فإن الفترة تتراوح بين 35-45 يومًا، وبعد 3-4 دورات يجب استشارة طبيب أمراض النساء للتحقق مما إذا كانت هذه مشكلة هرمونية أو متلازمة تكيس المبايض.

استراتيجيات علاج متلازمة تكيس المبايض​

يعتمد العلاج على ما إذا كانت المريضة تتطلع إلى الحمل أم لا،  إذا كانت المريضة لا ترغب في الحمل، فيمكن علاجها بالعلاج الهرموني إلى جانب تغييرات النظام الغذائي ونمط الحياة التي لها تأثير بعيد المدى على تشخيص متلازمة تكيس المبايض.

​هل هناك علاجات طبيعية​

متلازمة تكيس المبايض ليست مرضا وحالة يمكن عكسها تماما، ويمكن إدارتها بسهولة من خلال اتباع نظام غذائي سليم وممارسة الرياضة،  يحتاج المرء لإدارة وزنه للتخلص من هذه الحالة، أظهرت الأدوية البديلة مثل المعالجة المثلية والأيورفيدا نتائج واعدة في علاج هذه الحالة.

المصدر: timesofindia


 

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