بعد تصدرها التريند.. طريقة عمل كيكة الحلم

تصدرت كيكة الحلم مؤشرات البحث خلال الأيام الماضية، فهي من الحلويات الجديدة و الشهية التي يمكنك تطبيقها في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

قدمت الشيف نادية السيد، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل كيكة الحلم فيما يلي؛

مقادير كيكة الحلم



للكيك:

كوب ونصف دقيق ٢٢٥ جرام

ربع كوب كاكاو ٢٢ جرام

كوب سكر ٢٠٠ جرام

معلقه صغيره بيكاربوناو (بيكنج صودا)

ثلث كوب زيت

كوب ماء ساخن ٢٥٠ ملي

ملعقه قهوه سريعه الذوبان(نسكافيه او اي نوع)

ملعقه كبيره خل

رشه ملح

فانيليا

الكميه تكفي لصينيه مقاس او طاسه مقاس ٢٤

للبودينج:

نصف كوب دقيق

نصف كوب سكر

نصف كوب كاكاو

٣ كوب حليب

قطعه زبده

قطعتين شوكولاته اختياري

طريقة تحضير كيكة الحلم





في كوب كبير، قم بمزج الماء الساخن مع ملعقة النسكافيه (إذا كنت تستخدمه)، واتركها جانباً.

في وعاء آخر، اخلط الدقيق مع الكاكاو والسكر وبيكربونات الصودا ورشة الملح.

أضف الماء الساخن والنسكافيه والزيت والخل إلى المزيج الجاف وامزجهم جيداً.

إذا كنت تستخدم البيض، قم بإضافتهم إلى الخليط وامزجهم حتى يتجانسوا.

إلى العجينة وامزجهم جيداً حتى تحصل على خليط سلس ومتجانس.

قم بتغطية صينية مقاس ٢٤ الفرن بطبقة رقيقة من الزبدة أو الزيت ورش القليل من الدقيق على الجوانب لمنع العجينة من التصاقها بالصينية.

اسكب العجينة في الصينية وامتدادها بشكل متساوٍ.

قم بخبز العجينة في الفرن المُسخن مسبقًا إلى درجة حرارة 180 درجة مئوية لمدة تقريباً 25-30 دقيقة أو حتى تماماً.

بينما الكعكة تبرد قليلاً، استعد الطبقة الثانية. في وعاء، قم بخلط الحليب والسكر والدقيق والكاكاو.

ارفع الوعاء فوق النار وقم بالتحريك المستمر حتى تصبح الخليط كريميًا وسميكًا.

وأضف قطع الزبدة والشوكولاتة وامزج حتى تذوب تمامًا.

نثقب الكعكه ونسقيها بنصف كوب من الحليب

اسكب الطبقة الثانية من الخليط على الكعكة واتركها تبرد تمامًا.

لإضافة لمسة أخيرة، قم بذوبان الشوكولاتة وصبها على الكعكة واردها بشكل رقيق.

يمكنك تزيين الكعكة بمسحوق الكاكاو.

ضع الكعكة في الثلاجة حتى تبرد وتتماسك.

قطع الكعكة وقدمها باردة واستمتع بطعمها اللذيذ!