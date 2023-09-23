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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلاوة المولد.. طريقة عمل البسيمة بمذاق شهي

البسيمة
البسيمة

البسيمة من حلويات المولد النبوي التي يفضل الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقه المختلف و الشهي، لذا قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل البسيمة.

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مقادير البسيمة 


٢ كوب جوز هند ناعم 
كوب دقيق
بيضه
٢ معلقه كبيره زبادي
كوب حليب 
نصف كوب سمنه 
معلقه كبيره بيكينج بودر
معلقه صغيره سائل فانيليا
رشة ملح 
شربات خفيف ساخن


طريقة تحضير البسيمة 


تخلط كل المكونات الجافة معاً. 
تخلط كل المكونات السائلة معاً وتخفق بمضرب البيض الكهربائي حتى تتجانس تماماً. يضاف الخليط السائل للخليط الجاف وتخفق المكونات معاً حتى تتجانس. 
يحضر طبق او صينية فرن ويدهن جيداً بالسمنة. 

يصب خليط البسيمة في الطبق. 

يدهن الوجه بالسمنه ويساوى جيداً. 
تخبز البسيمة في فرن ساخن على الرف المنتصف على درجة حرارة ١٨٠ بحرارة من أسفل فقط وتدار مروحة توزيع الحرارة في حالة توفرها.

 تترك البسيمة في الفرن حتى يتم النضج ويحصل الوجه على لون ذهبي ساخن.
ترفع البسيمة من الفرن وتسقى فوراً بالشربات الخفيف الساخن حتى تتشربه تماماً. 

تغطى البسيمة بورق الفويل وتترك جانباً حتى تتشبع بالشربات وتبرد تماماً. 
تقطع البسيمة وتقدم ومن الممكن تزيين الوجه بالمكسرات وجوز الهند.

البسيمة مقادير البسيمة طريقة تحضير البسيمة الشيف سارة عبد السلام طريقة عمل البسيمة

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