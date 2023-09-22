حلاوة المولد.. طريقة عمل الفولية في المنزل

الفولية من حلويات المولد النبوي التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والأسواق.

كشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الفولية في البيت.



مقاديرالفولية



نصف كيلو فول سودانى غير محمص

150 جرام سكر

150 جرام عسل جلوكوز

ربع كوب ماء ممكن

ماء ورد (اختياري)‎



طريقة تحضير الفولية



في إناء علي النار نضع الماء والسكر وعسل الجلكوز ونعلي النار لحد ما تتقل وتعقد معانا بعدها نضيف السوداني وماء الورد ونقلب كويس وبعدها نفرده علي صينيه عليها مفرش سليكون ونسويها بالضغط عليها ونقسمها بالسكينه قطع حسب الرغبه ونتركها تنشف وتقدم.. وكل عام وانتم بخير.