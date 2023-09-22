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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

حلاوة المولد.. طريقة عمل الفولية في المنزل

الفولية
الفولية

الفولية من حلويات المولد النبوي التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها مما يدفع البعض إلي شرائها من المحلات والأسواق.

كشفت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الفولية في البيت.

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أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

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حلاوة المولد.. طريقة عمل الملبن الأبيض


مقاديرالفولية


نصف كيلو فول سودانى غير محمص
150 جرام سكر 
150 جرام عسل جلوكوز
ربع كوب ماء ممكن
ماء ورد (اختياري)‎


طريقة تحضير الفولية


في إناء علي النار نضع الماء والسكر وعسل الجلكوز ونعلي النار لحد ما تتقل وتعقد معانا بعدها نضيف السوداني وماء الورد ونقلب كويس وبعدها نفرده علي صينيه عليها مفرش سليكون ونسويها بالضغط عليها ونقسمها بالسكينه قطع حسب الرغبه ونتركها تنشف وتقدم.. وكل عام وانتم بخير.

الفولية طريقة عمل الفولية مقاديرالفولية سارة عبد السلام طريقة تحضير الفولية

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