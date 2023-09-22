أوفر وأرخص.. طريقة عمل دبس الرمان في البيت

دبس الرمان من الصوصات التي يفضل الكثير من الأشخاص استخدامها في العديد من وصفات الأكل المختلفة نظرا لمذاقه المختل و الذي يضفي مذاقا مختلفا على بعض الأكلات.

قدمت الشيف سارة عبد السلام، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل دبس الرمان في البيت بدلا من شرائه من المحلات.



مقادير دبس الرمان

8 كوب رمان معصور مصفى من البذر

2 كوب سكر

كوب عصير ليمون

ربع ملعقة صغيرة ملح ليمون



طريقة تحضير دبس الرمان



ترفع كل المكونات معاً على النار وتترك لتغلي.

تخفض النار لدرجة متوسطة ويترك الخليط إلا أن يتكثف ويسمك في القوام.

يراعى إزالة أي ريم أو شوائب تظهر على الوجه.

يحفظ دبس الرمان في برطمان أو زجاجة معقمة ويظل صالح لمدة 6 شهور.