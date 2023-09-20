طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة| أحلى من المطاعم

أجنحة الدجاج الحارة من الأكلات التي يفضل العديد تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الأكلات و الأطباق الأخرى.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل أجنحة الدجاج الحارة.

مقادير أجنحة الدجاج الحارة

كيلو أجنحة دجاج

٢كوب دقيق أبيض

٢كوب دقيق ذرة أصفر

ملعقة كبيرة بابريكا

شطة

ملح

فلفل أسود

زيت للقلي

(الصوص)

٣ملعقة كبيرة سكر

٢ملعقة كبيرة كاتشب

كوب هوت صوص

طريقة تحضير أجنحة الدجاج الحارة



في بولة نخلط دقيق الذرة الأصفر مع الدقيق الأبيض والتوابل كلها ونقلب ثم نضع أجنحة الدجاج "مغسولة جيداً" ونغلفها جيداً ثم نحمرها في زيت غزير ساخن حتى تمام النضج ثم نضعها في الصوص ونقلبها ونتركها قليلاً حتى تمام النضج ثم تقدم بجانب البطاطس المحمرة وصحتين وهنا

(لعمل الصوص)

في ووك ساخن على النار نضع السكر ولا نقلبه بالملعقة ونتركه حتى يتكرمل جيداً ثم نضيف الكاتشب والهوت صوص ونقلب جيداً.