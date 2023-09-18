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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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مرأة

تحذير عاجل.. 7 أطعمة تجنب وضعها في اللانش بوكس

اللانش بوكس
اللانش بوكس

غالبًا ما يتردد الأطفال في تناول الطعام. ولهذا السبب، عندما يتعلق الأمر بتعبئة صندوق غداء صحي ومغذي للأطفال"اللانش بوكس"، فمن المهم أن نضع في اعتبارنا الأطعمة التي نختارها، في حين أن هناك العديد من الخيارات المتاحة، فمن الضروري أن تكون على دراية ببعض الأطعمة التي قد لا تكون الخيار الأفضل لـ اللانش بوكس، ومن خلال تجنب هذه الأطعمة، يمكننا إعطاء الأولوية لرفاهيتهم، وضمان مستويات الطاقة لديهم طوال اليوم، ودعم صحتهم بشكل عام.

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خلال السطور التالية، سنستكشف 7 أطعمة من الأفضل تركها خارج اللانش بوكس الخاص بالأطفال في المدرسة،  لمساعدة الآباء على اتخاذ قرارات مستنيرة عندما يتعلق الأمر بتعبئة وجبات مغذية لأطفالهم الصغار. 

- المكرونة سريعة التحضير

إذا كنت تقوم بتجهيز طعام طفلك للمدرسة، فتأكد من تجنب وضع الطعام الفوري في اللانش بوكس مصنوعة من الميدا ومليئة بالمواد الحافظة، وليس لها أي قيمة غذائية، تحتوي هذه المكرونة على سعرات حرارية فارغة فقط، كما أنها ضارة بالأمعاء أيضًا.

- بقايا الطعام

في كثير من الأحيان، يقوم الآباء بتعبئة بقايا الطعام ولكن، خلال فصل الصيف الحار، بحلول وقت الغداء، يتأثر طعم الطبق وقيمته الغذائية بشدة، كما أن هناك احتمالية أن يفسد الطعام وقد لا يدرك الأطفال ذلك، وهذا يمكن أن يسبب أيضا التسمم الغذائي.

-طعام مقلي

الإفراط في تناول الأطعمة المقلية مضر بالصحة، غالبًا ما تحتوي الأطعمة المقلية مثل البطاطس المقلية ورقائق البطاطس و الدجاج المقلي على نسبة عالية من الدهون غير الصحية ويمكن أن تساهم في زيادة الوزن ومشاكل في الأمعاء، اختر طرق طهي صحية مثل الخبز أو الشوي أو الطهي بالبخار لتحضير الأطعمة مثل شرائح البطاطس الحلوة أو قطع الدجاج المخبوزة.

-اللحوم المصنعة

غالبًا ما تحتوي اللحوم المصنعة مثل اللحوم الهوت دوج على نسبة عالية من الصوديوم وتحتوي على مواد مضافة، قد تزيد هذه اللحوم من خطر حدوث مشاكل صحية على المدى الطويل، بدلًا من ذلك اختر مصادر البروتين الخالية من الدهون وغير المعالجة مثل الدجاج المشوي أو الديك الرومي أو فطائر الخضروات.

-الوجبات الخفيفة المصنعة

قد تكون الوجبات الخفيفة عالية المعالجة مثل رقائق البطاطس والبسكويت والوجبات الخفيفة المعبأة ملائمة، ولكنها غالبًا ما تكون محملة بإضافات غير صحية ومواد حافظة وكميات زائدة من الملح والسكر والدهون غير الصحية، توفر هذه الوجبات الخفيفة قيمة غذائية قليلة ويمكن أن تؤدي إلى عادات غذائية سيئة، اختر بدائل صحية مثل مزيج الطعام المنزلي، أو البسكويت المصنوع من الحبوب الكاملة، أو الفاكهة الطازجة للحصول على خيارات صحية للوجبات الخفيفة.

-السكريات

تجنب إضافة الحلوى والهلام السكرية إلى وجبة طفلك لأنها ليست محملة بالسكر المكرر فحسب، بل تحتوي أيضًا على كمية كبيرة من المواد الحافظة الكيميائية الضارة بالصحة، ومن الأفضل استبدال هذه الحلوى بالفواكه الطازجة والتوت الغني بالمواد المغذية والسكريات الطبيعية.

-سلطات مصنوعة بالمايونيز

تجنب تعبئة أي سلطة غنية بالمايونيز، لأنها قد تفسد عندما يتناول الأطفال طعام الغداء، إنه يوفر الكريمة المثالية في السلطات، لكنه غير صحي تمامًا. إذا كنت ترغب في إضافة المزيد من الكريمة إلى السلطة، أضف اللبن الرائب أو الزبادي اليوناني بدلاً من ذلك مع القليل من عصير الليمون، فهي ليست صحية فحسب، بل ستعمل على تحسين طعم السلطة أيضًا.

المصدر: timesofindia

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