يتميز البلح بأنه من الأطعمة الصحية التي يوصي الخبراء دائما بتناولها، فيعتبر البلح مفيد للغاية للرجال ويجب أن يكون جزءًا من النظام الغذائي، فيما يلي بعض فوائد البلح للرجال.

ماذا يحدث للرجال عند تناول البلح؟

-البلح يتحكم في نسبة السكر في الدم

نظرًا لأن البلح يحتوي على مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم (GI) ، فيمكنه المساعدة في التحكم في مستويات السكر في الدم، هذا هو السبب في أن الرجال المصابين بداء السكري يمكن أن يستهلكوه لزيادة إنتاج الأنسولين.

-يحتوي التمر على مضادات الأكسدة التي تقاوم الأمراض

من الفوائد الصحية الحيوية للبلح احتوائها على مضادات الأكسدة المقاومة للأمراض، تحمي هذه الخلايا من الجذور الحرة وتساعد على تجنب حدوث تفاعلات ضارة في جسمك، بعض مضادات الأكسدة القوية في التمر تشمل:

الكاروتينات: تعمل مضادات الأكسدة هذه على تعزيز صحة القلب وهي قادرة على الحد من الاضطرابات المرتبطة بالعين.

مركبات الفلافونويد: يمكن أن تقلل مركبات الفلافونويد من خطر الإصابة بمرض السكري والالتهابات في الجسم.

حمض الفينول: يحتوي هذا الحمض على خصائص مضادة للالتهابات. نتيجة لذلك ، قد يساعد في تقليل مخاطر الإصابة بأمراض القلب والسرطان.

-يساعد البلح على تقوية العظام

بعض المعادن الموجودة في البلح تشمل الكالسيوم والبوتاسيوم والفوسفور والمغنيسيوم، كل هذه لديها القدرة على منع المشاكل المتعلقة بالعظام مثل هشاشة العظام. علاوة على ذلك ، تساعد هذه المعادن أيضًا في نمو العظام بالإضافة إلى قوتها.

-فوائد البلح للحيوانات المنوية

البلح قادر على زيادة عدد الحيوانات المنوية من خلال إحتوائه على استراديول وفلافونويد، لهذين الاثنين آثار إيجابية تعزز جودة الحيوانات المنوية وعددها.

-البلح يحسن العلاقة الزوجية

من الفوائد الحيوية لتناول التمر للرجال أنه يحسن العلاقة الزوجية، هذه الفاكهة الحجرية تعزز قدرتك على التحمل مما يجعل حياتك الجنسية أكثر إشباعًا. بالإضافة إلى ذلك ، لديهم أيضًا القدرة على تعزيز الرغبة بشكل طبيعي.

المصدر: manmatters.