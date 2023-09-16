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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

هل يمكن لجراحة السمنة أن تخفف من وزنك بشكل دائم؟ تفاصيل صادمة

السمنة
السمنة

أصبحت السمنة مصدر قلق صحي عالمي كبير، حيث تساهم في مجموعة من الحالات المزمنة مثل مرض السكري، وأمراض القلب والأوعية الدموية،  بالنسبة للأفراد الذين يعانون من السمنة المفرطة.

وقد ظهرت جراحة السمنة كحل محتمل لتحقيق فقدان دائم للوزن وتحسين الصحة العامة. 

ومع ذلك، في حين أن جراحة السمنة يمكن أن تقدم نتائج ملحوظة، فمن المهم أن ندرك أنها ليست حلاً واحدًا يناسب الجميع، وأن النجاح على المدى الطويل يتطلب الالتزام وتغيير نمط الحياة.

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يقول الدكتور سانجاي فيرما، مدير جراحة السمنة والجهاز الهضمي، في Fortis Escort Okhla Road، New Delhi: “تشمل جراحة السمنة إجراءات مختلفة، بما في ذلك المجازة المعدية، واستئصال المعدة، وربط المعدة القابل للتعديل”.

وأضاف: “تهدف هذه الإجراءات إما إلى تقييد كمية الطعام التي يمكن للمعدة الاحتفاظ بها أو تقليل امتصاص العناصر الغذائية، ويمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن بشكل كبير في فترة قصيرة نسبيًا، ما يعالج المخاوف الصحية المرتبطة بالسمنة”. 

وتابع: “غالبًا ما يعاني المرضى من تحسينات في التحكم في نسبة السكر في الدم وضغط الدم ومستويات الكوليسترول، ما قد يقلل بشكل كبير من خطر الإصابة بالأمراض المرتبطة بها”.

أحد الأسباب الرئيسية لاعتبار جراحة السمنة خيارًا قابلاً للتطبيق لفقدان الوزن على المدى الطويل هو تأثيرها على الهرمونات المنظمة للشهية، تعمل هذه الإجراءات على تغيير التواصل بين الأمعاء والدماغ، ما يؤدي إلى تقليل الجوع وزيادة الشعور بالامتلاء. 

ومع ذلك، فإن نجاح جراحة السمنة يعتمد على التزام المريض بتبني عادات نمط حياة أكثر صحة، وفي حين أن الجراحة يمكن أن تؤدي إلى فقدان الوزن، فإن الحفاظ على النتائج يتطلب تعديلات غذائية وممارسة التمارين الرياضية بانتظام والدعم النفسي.

من الضروري أن نفهم أن جراحة السمنة ليست ضمانًا ضد زيادة الوزن في المستقبل، يجب على المرضى الذين يخضعون لهذا الإجراء الالتزام بالمبادئ التوجيهية الغذائية وأنظمة التمارين الرياضية الموصى بها لمنع تمدد كيس المعدة، ما قد يؤدي إلى استعادة الوزن. 

علاوة على ذلك، قد لا تكون الجراحة مناسبة للجميع، حيث يجب مراعاة العوامل الطبية والنفسية الفردية لتحديد الأهلية.

تتوقف نتائج جراحة السمنة الناجحة أيضًا على الدعم بعد العملية الجراحية ورعاية المتابعة، يلعب الأطباء وأخصائيو التغذية ومتخصصو الصحة العقلية دورًا حاسمًا في توجيه المرضى خلال تحديات التكيف مع أنماط الأكل الجديدة والتعامل مع التغيرات العاطفية المحتملة.

يمكن أن تساعد الفحوصات المنتظمة والتوجيه المستمر المرضى على معالجة أي عقبات يواجهونها خلال رحلة فقدان الوزن.

في الختام، يمكن لجراحة السمنة أن تقدم حلاً واعدًا للسمنة من خلال تحفيز فقدان الوزن بشكل كبير وتحسين المشكلات الصحية المرتبطة به. 

ومع ذلك، فمن المهم أن ندرك أن الجراحة وحدها ليست علاجا سحريا، يتطلب النجاح على المدى الطويل اتباع نهج شامل يتضمن تغييرات في نمط الحياة، وتعديلات النظام الغذائي، وممارسة التمارين الرياضية بانتظام، والدعم النفسي.

المصدر: timesofindia

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