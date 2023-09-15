أخطاء تؤدي إلى شيخوخة البشرة.. رقم 1 ستدهشك

تحلم كل سيدة وفتاة بالحصول على بشرة خالية من العيوب والتجاعيد وحب الشباب أيضا، وذلك يدفع العديد من النساء إلى الاهتمام والعناية بالبشرة بشكل يضر بشرتهم على عكس المتوقع.

فهناك بعض العادات والأخطاء التي لا تعرفها الكثير من السيدات تؤدي إلي شيخوخة البشرة وتجاعيد الجلد التي تمنحك عمرا أكبر من عمرك الحقيقي.





أخطاء تؤدي لشيخوخة البشرة:

-الإفراط في تنظيف البشرة

يعد التنظيف جزءًا مهمًا من روتين العناية بالبشرة، ولكن إذا قمت بذلك كثيرًا، فقد ينتهي بك الأمر إلى إتلاف حاجز الدهون في بشرتك، وهذا ليس خبرًا جيدًا، نظفي وجهك بمنظف لطيف ليس أكثر من مرتين في اليوم حتى لا يبدو أكبر سنًا منك.

"عندما تكون بشرتك جافة للغاية بسبب التنظيف المفرط، تصبح الخطوط بارزة للغاية وتتشقق الماكياج.

-التحديق في الهاتف

التحديق في هواتفنا الذكية لساعات، دون أن ندرك، يضرر بالبشرة؟، هناك مصطلح لها أيضًا: يُطلق عليه اسم "الرقبة التقنية". عندما تنظر باستمرار إلى هاتفك أو جهازك اللوحي، فإن ذلك يسبب خطوطًا أفقية على رقبتك، والعديد من علامات الشيخوخة.

كما أنه يؤدي إلى ظهور خطوط الضحك المبكر، والذقن المزدوجة، والترهلات المبكرة في الوجه والرقبة.

-البقاء بالجفاف

نعلم جميعًا مدى أهمية الماء للحفاظ على جسمك سعيدًا وصحيًا، الشيء نفسه ينطبق على بشرتك، يؤدي الجفاف إلى إتلاف مرونتها، ويجعل بشرتك أكثر عرضة للتهيج والشيخوخة، وفقًا للأبحاث تحتوي البشرة الصحية على ما بين 10-20% من الماء، وإذا كنت تعاني منالجفاف، تنخفض هذه المستويات، وهذا هو بالضبط السبب في أن شرب 6-8 أكواب من الماء أمر بالغ الأهمية لترطيب الجسم.

-عدم وضع واقي الشمس

حوالي 70% من علامات الشيخوخة تأتي من الشمس، لذا تأكد من وضع واقي الشمس، سواء في الشتاء أو الصيف، في الداخل أوالخارج".

في الواقع، أظهرت العديد من الدراسات كيف أن استخدام واقي الشمس العادي يمكن أن يمنع العديد من شيخوخة البشرة، بما في ذلكالتجاعيد أو حتى فقدان المرونة. لذا، أيها السيدات، ضعي كريم الحماية من الشمس المفضل لديكِ واظهري بمظهر رائع كما كنت دائمًا!

-عدم النوم الجيد

نعلم جميعًا مدى أهمية النوم لتجديد شباب الجسم، لكنه لا يقل أهمية عن ذلك لبشرتك! عندما تقلل من نومك، فإن ذلك يؤدي إلى زيادةالتوتر، وشحوب البشرة، وزيادة حب الشباب وجفاف الجلد، كل هذا مجتمعاً يجعلك تبدو أكبر سناً مما أنت عليه!

المصدر: .healthshots