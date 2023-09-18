طريقة عمل شعيرية بالبشاميل| جديدة وغير تقليدية

شعيرية بالبشاميل من الأطباق الرئيسية التي لا يعرفها الكثير من الأشخاص، لكن على الرغم من ذلك تتمتع بمذاق شهي ولذيذ.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل شعيرية بالبشاميل ..

مقادير شعيرية بالبشاميل



2كيس شعيرية محمرة

(الحشوة)

لحمة مفرومة معصجة

(البشاميل)

لتر ونصف حليب

٤ملعقة كبيرة زبدة

٢ملعقة كبيرة زيت

٤ملعقة كبيرة دقيق

مكعب مرقة

رشة جوزة الطيب

كمون

ملح

فلفل أسود

(للوجه)

جبنة موتزاريلا

جبنة شيدر مبشورة



طريقة تحضير شعيرية بالبشاميل



في بايركس نضع طبقة من البشاميل ثم نضع الشعيرية المحمرة واللحمة المفرومة المعصجة ثم نضع جزء من الجبن وطبقة أخرى من البشاميل ثم نضع على الوجه باقي كمية الجبن وندخلها الفرن على درجة حرارة ١٨٠ حتى تمام النضج وتقدم وصحتين وهنا

(لعمل البشاميل)

في ووك ساخن على النار نضع الزيت والزبدة والدقيق ونقلب ثم نضيف مكعب المرقة ورشة جوزة الطيب والكمون والملح والفلفل الأسود والحليب ونستمر في التقليب حتى يثقل القوام ويتكون البشاميل