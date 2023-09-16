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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

بأسهل الخطوات .. تعرف على طريقة عمل ماربل كيك

ماربل كيك
ماربل كيك

ماربل كيك من الحلويات التي يمكنك إعدادها وتقديمها لأفراد أسرتك أو ضيوفك في المنزل بأسهل الخطوات وبمذاق لا يقاوم.

وقدّمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل ماربل كيك…

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مقادير ماربل كيك


(خليط الفانيليا)
2كوب ونصف دقيق
4بيض
كوب سكر
كوب زيت
كوب حليب
باكو فانيليا
باكو بيكنج بودر
(خليط الشوكولاتة)
2كوب ونصف دقيق
4بيض
كوب سكر
كوب زيت
كوب حليب
باكو فانيليا
باكو بيكنج بودر
3ملعقة كبيرة كاكاو خام 


طريقة تحضير ماربل كيك 


في قالب كيك مدهون بالزبدة ومرشوش بالدقيق نضع جزءًا من خليط الفانيليا ثم نضع جزءًا من خليط الشيكولاتة ثم نضع جزءًا آخر من خليط الفانيليا ونكرّر حتى نصل لنصف الصينية "مع مراعاة أن تكون الطبقات فوق بعضها" ثم ندخل الكيك الفرن على درجة حرارة ١٨٠ لمدة ٣٥ دقيقة ثم نختبره باستخدام خلة شيش حتى نتأكد من تمام النضج ويقدم وصحتين وهنا.


لعمل خليط الفانيليا
في الخلاط نضع الحليب والزيت والسكر والبيض والفانيليا ونخلط جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم في بولة نضع الدقيق والبيكنج بودر "ننخلهم جيداً لمراعاة عدم وجود أي تكتلات" ونقلب جيداً ثم نضيف عليهم خليط الحليب والبيض ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك.
لعمل خليط الشوكولاتة
في الخلاط نضع الحليب والزيت والسكر والبيض والفانيليا ونخلط جيداً حتى يذوب السكر تماماً ثم في بولة نضع الدقيق والبيكنج بودر  والكاكاو الخام "ننخلهم جيداً لمراعاة عدم وجود أي تكتلات" ونقلب جيداً ثم نضيف عليهم خليط الحليب والبيض ونقلب جيداً حتى يتكون خليط الكيك.

ماربل كيك مقادير ماربل كيك طريقة عمل ماربل كيك طريقة تحضير ماربل كيك الشيف نونا

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