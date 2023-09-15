طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل التومية في البيت بأسهل الخطوات و بمذاق شهي مثل المحلات.

مقادير التومية



كوب نشا

كوب ماء فاتر

كوب ماء مغلي

2فص ثوم

ملعقة كبيرة خل

2ملعقة كبيرة عصير ليمون

2ملعقة كبيرة مايونيز

نصف كوب زيت ذرة

ملح



طريقة تحضير التومية



في بولة نضع كوب الماء الفاتر والنشا ونقلب جيداً على البارد ثم في ووك على النار نضع كوب الماء المغلي ثم نضع عليه خليط النشا والماء الفاتر ونستمر في التقليب حتى يثقل القوام ثم نفرده على طبق ونتركه حتى يبرد وبعد أن يبرد الخليط نضعه في الخلاط ونضيف عليه فصوص الثوم والخل والمايونيز وعصير الليمون.