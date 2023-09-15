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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل التومية في البيت| أحلى من المطاعم

طريقة عمل التومية
طريقة عمل التومية

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل التومية في البيت بأسهل الخطوات و بمذاق شهي مثل المحلات.

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مقادير التومية 


كوب نشا
كوب ماء فاتر
كوب ماء مغلي
2فص ثوم
ملعقة كبيرة خل
2ملعقة كبيرة عصير ليمون
2ملعقة كبيرة مايونيز
نصف كوب زيت ذرة
ملح


طريقة تحضير التومية 


في بولة نضع كوب الماء الفاتر والنشا ونقلب جيداً على البارد ثم في ووك على النار نضع كوب الماء المغلي ثم نضع عليه خليط النشا والماء الفاتر ونستمر في التقليب حتى يثقل القوام ثم نفرده على طبق ونتركه حتى يبرد وبعد أن يبرد الخليط نضعه في الخلاط ونضيف عليه فصوص الثوم والخل والمايونيز وعصير الليمون.

 

التومية طريقه عمل التوميه مقادير التومية طريقة تحضير التومية الشيف نونا

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