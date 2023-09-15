طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

مكرونة بالسجق من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى، فقدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالسجق.

مقادير مكرونة بالسجق



٢ ملعقة كبيرة زيت عافيه ذرة

نصف كيلو سجق

١ بصل مقطع صغير

٢ فص ثوم مهروس

١ فلفل اخضر مقطع مكعبات صغيره

صلصة طماطم

مكرونة

ماء

جبنة موتزاريلا و شيدر مبشورة للوجه



طريقة تحضير مكرونة بالسجق



نضع زيت عافية والبصل ثم السجق ونضيف الثوم والفلفل الاخضر لمدة دقيقه ثم نضيف صلصلة الطماطم والماء وعند الغليان نضيف المكرونة ونغطيها لحين الاستواء.

ثم نضعها ببايركس التقديم ونضع الجبنه المبشورة على الوجه وتدخل للفرن ٥ دقائق و بالهنا والشفا.