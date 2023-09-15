عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

طريقة عمل مكرونة
طريقة عمل مكرونة بالسجق

مكرونة بالسجق من الأطباق التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي والمختلف عن الأكلات الأخرى، فقدمت الشيف غادة التلي، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل مكرونة بالسجق.

txt

طريقة عمل جلاش مكشكش| بمذاق لا يقاوم

txt

طريقة عمل الشكلمة| أحلى من المحلات

مقادير مكرونة بالسجق


٢ ملعقة كبيرة زيت عافيه ذرة
نصف كيلو سجق
١ بصل مقطع صغير 
٢ فص ثوم مهروس
١ فلفل اخضر مقطع مكعبات صغيره
صلصة طماطم 
مكرونة
ماء 
جبنة موتزاريلا و شيدر مبشورة للوجه 


طريقة تحضير مكرونة بالسجق


نضع  زيت عافية والبصل ثم السجق ونضيف الثوم والفلفل الاخضر لمدة دقيقه ثم نضيف صلصلة الطماطم والماء وعند الغليان نضيف المكرونة ونغطيها لحين الاستواء.
ثم نضعها ببايركس  التقديم ونضع الجبنه المبشورة على الوجه وتدخل للفرن ٥ دقائق و بالهنا والشفا.

مكرونة بالسجق طريقة عمل مكرونة بالسجق طريقة تحضير مكرونة بالسجق الشيف غادة التلى السجق

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

16 درجة مرة واحدة|الأرصاد تفجر مفاجأة عن عاصفة التنين بعد كارثة دانيال

500 جنيه|أسعار الذهب تهبط إلى مستويات قياسية الآن قبل قرار حكومي مرتقب

قناة مفتوحة وحيدة لإذاعة مباراة الأهلي واتحاد العاصمة في السوبر الأفريقي

عمدا مع سبق الإصرار .. الأم المتهمة تشرح جريمتها والضحية ابنتها

قرش دهب.. القصة الكاملة لهجوم "تايجر شارك" على سيدة مصرية

هذه السورة تمنع الفقر وتجلب الرزق..الشعراوي: بها سر عجيب فلا تتركوا قراءتها

خسارة المنتخب تشعل الأجواء| حقيقة تهديد فيتوريا بالاستقالة.. ومحمد صلاح يطالب بمعاقبة لاعبي الأهلي

مفاجأة غير سعيدة للمتهم بالتعدي علي الفنانة مني زكي

موضوعات متعلقة

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

بملابس مُحتشمة.. الملكة رانيا تخطف الأنظار بإطلالة راقية في لندن |شاهد

نشرة المرأة و الصحة| ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة.. 11 سببا وراء الإصابة بسرطان القولون

طريقة عمل جلاش مكشكش| بمذاق لا يقاوم

نصائح للوقاية من إعتام عدسة العين| اعرفها فورا

طريقة عمل الشكلمة| أحلى من المحلات

جمبسوت جريء.. ريا أبي راشد تستعرض أناقتها بهذه الإطلالة

ترشيحاتنا

مباحثات السيسي مع وزيرة خارجية فرنسا ورئيس مجلس الشيوخ بغينيا الاستوائية تتصدر الصحف

حركة الكواكب والقمر سبب زلزال المغرب.. ما الحقيقة؟

الصين تعلن شراكة تعاونية استراتيجية مع زامبيا وكمبوديا.. تفاصيل

تهددها بمصير درنة الليبية.. عاصفة جديدة تتجه لهذا البلد

قادم من أوروبا| ما هو مرتفع العروض الوسطى؟.. الأرصاد تعلن مفاجأة جديدة بشأن الطقس

الجنيه الذهب يسجل انخفاضا ملحوظا.. تعرف على سعر الأعيرة اليوم

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طريقة عمل مكرونة بالسجق| بمذاق لا يقاوم

بفستان جريء.. نادين نجيم تثير الجدل بإطلالتها في عيد ميلاد خطيبها

نشرة المرأة و الصحة| مرض خطير ينتشر بسبب الأعاصير.. وهذا الداء يخرج من صدور الدجاج

رغم أنها أغلى أنواع الفواكه .. تحظرها الفنادق والمطارات لهذا السبب

فيديو

داخل على المليار.. تقرير بريطاني يكشف عن حجم ثروة محمد صلاح| فيديوجراف

لا بياكل ولا بيشرب .. زوجة الفنان أشرف مصيلحي تكشف تطورات حالته الصحية

عرفت تهرب منه.. تفاصيل مؤلمة في حادث هجوم قرش على سيدة ب"دهب"..فيديو

كارثة جديدة بـ ليبيا .. 10 آلاف شخص في عداد المفقودين | فيديو

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسام الفقي

حسام الفقي يكتب: هكذا يتحدثون عن مصر في عهد السيسي

رضا صقر

رضا صقر يكتب: ما لا يعرفه عمرو أديب عن أحزاب المعارضة

المستشار أسـامة الصعيدي

المستشار أسامة الصعيدي يكتب: الصمت طريق النجاح مع المنتخب

د. هشام فريد

د. هشام فريد يكتب: حوار وطني للمصريين في الخارج

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: فؤاد المهندس الأستاذ والعبقري

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: إعدام الأمومة

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: رسائل ملغومة وأهداف مفضوحة !

خالد حمدان

خالد حمدان يكتب: التعليم كما يجب أن يكون

اﻟﻤﺰﻳﺪ