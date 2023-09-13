طريقة عمل الشكلمة| أحلى من المحلات

الشكلمة من الحلويات الشهية و اللذيذة التي يعشق الكثير من الأشخاص تناولها نظرا لمذاقها الشهي و المختلف عن الحلويات الأخرى.

قدمت الشيف نونا، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الأجتماعي الفيسبوك، طريقة عمل الشكلمة.



مقادير الشكلمة



٢كوب جوز هند ناعم

ملعقة صغيرة فانيليا

كوب سكر

4أبيض بيض

رشة ملح



طريقة تحضير الشكلمة



في بولة نضع بياض البيض ورشة الملح ونخفق جيداً بالمضرب الكهربائي أو في الخلاط الكهربائي لمدة 5 دقائق ثم نضيف السكر والفانيليا ونستمر في الخفق حتى يثقل القوام و يتضاعف حجمه ثم نضيف جوز الهند ونخلط جيداً جداً حتى نحصل على عجينة متماسكة ثم نشكل كرات جوز الهند بحجم الليمونة ثم في صينية مفروشة بورق الزبدة نرص كرات الشكلمة ثم ندخلها فرن مشتعل مسبقاً على درجة حرارة 150 لمدة 20 دقيقة "ويجب أن نتابعها حتى لا تحترق" ونتركها حتى الإحمرار وتمام النضج وتقدم وصحتين وهنا

